ОБЗОР │ Лидеры на рынке недвижимости: топ-5 новостроек от местных девелоперов

По словам исполнительного директора портала Kinnisvara24.ee Калева Роозивяли, рынок новой застройки остается активным уже на протяжении двух последних лет: “На рынке многоквартирных зданий наблюдается очень активное развитие, и поэтому предложение новых квартир выше, чем раньше, но в то же время повысились и покупательская способность, и спрос на новые квартиры. Например, стоимость квадратного метра в квартирах по факту состоявшихся продаж в Таллинне только что достигла исторического максимума, но ни количество сделок, ни темп продаж не указывают на угасание активности”.

Статистика Kinnisvara24.ee демонстрирует, что среди девелоперских проектов посетители портала больше всего просматривают объявления о квартирах в Таллинне, в которых стоимость квадратного метра составляет в среднем 2500 евро. В июне больше всего просмотров получили новые 1-4-комнатные квартиры площадью от 20 до 90 квадратных метров в Прийсле, Ярве, Хааберсти, Каламая и Мустамяэ.

Самые популярные объявления о продаже квартир из числа новых девелоперских проектов по количеству просмотров, июнь 2019: