10.07.2019, 13:01

ОБЗОР │ Лидеры на рынке недвижимости: топ-5 новостроек от местных девелоперов


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Pirita Jõepark в районе…
ОБЗОР │ Лидеры на рынке недвижимости: топ-5 новостроек от местных девелоперов
Kadaka MetsaparkФото: Kinnisvara24.ee

На рынке многоквартирных жилых зданий наблюдается активное развитие, и, несмотря на тенденцию роста цен на жилье, интерес покупателей не угасает. Статистика портала недвижимости демонстрирует, что среди девелоперских проектов в июне больше всего просмотров получили объявления, касающиеся новых квартир в таллиннских микрорайонах Прийсле, Ярве и Хааберсти.

По словам исполнительного директора портала Kinnisvara24.ee Калева Роозивяли, рынок новой застройки остается активным уже на протяжении двух последних лет: “На рынке многоквартирных зданий наблюдается очень активное развитие, и поэтому предложение новых квартир выше, чем раньше, но в то же время повысились и покупательская способность, и спрос на новые квартиры. Например, стоимость квадратного метра в квартирах по факту состоявшихся продаж в Таллинне только что достигла исторического максимума, но ни количество сделок, ни темп продаж не указывают на угасание активности”.

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Статистика Kinnisvara24.ee демонстрирует, что среди девелоперских проектов посетители портала больше всего просматривают объявления о квартирах в Таллинне, в которых стоимость квадратного метра составляет в среднем 2500 евро. В июне больше всего просмотров получили новые 1-4-комнатные квартиры площадью от 20 до 90 квадратных метров в Прийсле, Ярве, Хааберсти, Каламая и Мустамяэ.

Самые популярные объявления о продаже квартир из числа новых девелоперских проектов по количеству просмотров, июнь 2019:


Pirita Jõepark в районе…
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