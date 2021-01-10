Опрос: молодые люди готовы тратить на возврат жилищного кредита 300 евро в месяц

Почти половина молодых людей, принявших участие в опросе, хотели бы купить собственное жилье в течение следующих пяти лет (в Эстонии 50%, в Литве 54%, в Латвии 42%). При этом 23% молодых людей в Эстонии, 25% в Литве и 20% в Латвии готовы платить от 201 до 300 евро в месяц в погашение жилищного кредита.

По словам руководителя отдела кредитных продуктов Luminor Хейки Раадика, это очень хороший показатель. Почти половина молодых людей в странах Балтии планируют купить собственное жильё в ближайшие годы, поскольку это — хорошее вложение в будущее. Он отметил, что возможности молодых людей по выплате ссуды несколько различаются от страны к стране. Так, 15% литовской и 14% эстонской молодёжи готовы платить до 400 евро в месяц, тогда как только 9% латвийской молодёжи могут себе это позволить. “Эти различия можно объяснить немного разными уровнями доходов и сбережений в разных странах”, — сказал Раадик.

В то же время исследование показало, что многие молодые люди в странах Балтии сейчас не могут позволить себе взять жилищный кредит, поскольку у них нет средств для его погашения. Чаще всего — это молодые люди 20-25 лет, которые пока учатся или только что начали работать. Почти 20% молодых людей в трёх балтийских странах в настоящее время не желают брать кредит.

По словам Раадика, тщательная оценка своих долгосрочных финансовых возможностей перед тем, как брать жилищный кредит — разумный подход. В то же время не следует забывать, что, хотя жилищный кредит на первый взгляд может показаться пугающим обязательством на всю жизнь, на самом деле это может оказаться не так. “Условия погашения можно легко и гибко адаптировать к изменениям Вашего дохода, и часто погашение кредита может быть даже меньше ежемесячной арендной платы”, — сказал Раадик. “С помощью KredEx, например, можно также предложить более выгодные условия кредитования для молодёжи”, — добавил он.

Онлайн-опрос проводился исследовательской компанией SKDS. Участие в опросе приняли молодые люди в возрасте 20–30 лет из стран Балтии, а число участников в каждой из Балтийских стран составляло около 400.