Остаток жилья в новостройках неуклонно снижается и достиг уровня трехлетней давности

Если в самые лучшие времена в Таллинне и Харьюмаа было выставлено на продажу около 3 000 новых квартир, то сейчас это количество сократилось до 1 900.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, вынудил отложить начало целого ряда проектов строительства нового жилья.

“Застройщики либо не могут получить кредиты на разумных условиях, либо они сами чрезмерно переоценивают риски. В то же время, спрос частных потребителей восстановился, и по этой причине остаток постоянно снижается”, — пояснил Сооман.

“Потребители научились легче адаптироваться к новой ситуации, чем предприниматели, которые опасаются инвестировать крупные суммы в обстановке рискованного экономического климата, и кто из них прав, покажет время”, — добавил Сооман.

Согласно результатам проводимого Pindi Kinnisvara мониторинга жилья в новостройках Таллинна и Харьюмаа на продажу сейчас выставлено 1 900 новых квартир в общей сложности в 113 проектах новостроек, средняя стоимость жилья в которых составляет 2 771 евро/м².