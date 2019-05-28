В столице широко распространяется так называемая JOKK-схема, где для проживания предлагают квартиры, зарегистрированные как офис. Цель — избежать требований, установленных городом относительно парковочных мест, пишет Äripäev.
Осторожно, JOKK-квартиры! Новое явление на столичном рынке недвижимости
В старом промышленном здании по адресу Пярнуское шоссе, 69, где ранее на втором этаже располагался бильярдный клуб Bamba, возведены стены-перегородки и таким образом создано несколько помещений, представленных в объявлениях о продаже как квартиры, но юридически зарегистрированых как офис.
Со слов директора бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, подобные квартиры, на деле зарегистрированные как бизнес-площади, могут принести немало проблем будущим покупателям. “Квартиры, предлагающиеся к продаже в качестве бизнес-помещений, обычно стоят немного дешевле, но стоит учитывать, что в реальной жизни с ними связано немало минусов”, — подчеркнул специалист.
По словам эксперта, проблемы могут возникнуть и несколько лет спустя. “Например, даже если банк сейчас даст согласие на приобретение данной недвижимости, как показала практика, при продаже нет гарантий, что следующий покупатель сможет оформить кредит, а это значительно затруднит как продажу, так и поиск нового собственника”, — добавил Вахтер.
Стоит учитывать, что при покупке квартиры, зарегистрированной в качестве бизнес-площади, процент по жилищному кредиту в банке может быть значительно выше, а также невозможно будет получить поручительство от Kredex. “Также в отношении подобных объектов не действует освобождение от налогов,” — подчеркнул Вахтер и посоветовал быть внимательнее при совершении подобных сделок.
На деле строительство подобных квартир вполне легально, и по закону они рассматриваются как гостиничные номера. Как показывает практика, четко разделить назначение бизнес- и жилых площадей довольно сложно, и как местное самоуправление, так и государство вмешиваться не может”, — добавил эксперт.
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