Осторожно! В случае ссоры ваш супруг или супруга может воспрепятствовать сделке по недвижимости

По словам исполнительного директора портала недвижимости Kinnisvara24 Катрин Арон, целью положения о защите места жительства является защита стороны брака, которая не связана напрямую с наследством или договором дарения, но которая использует недвижимость для проживания.

“Если люди состоят в браке, и одна из сторон получает в наследство или в подарок дом или квартиру, то с позиции собственности такое имущество принадлежит только получателю, и другая сторона не имеет в его отношении никаких прав. Однако при продаже имущества, полученного в наследство или в подарок, необходимо учитывать положение о защите места жительства, идея которого заключается в том, что одна сторона не может осуществить без согласия другой стороны с этой недвижимостью такую сделку, которая ухудшила бы уровень жизни другой стороны”.

По оценке Арон, положение о защите места жительства, как правило, применяется в случае, если отношения супругов являются плохими, и между ними возникают споры, связанные с имуществом.

“Если люди живут совместно в доме или квартире, которую одна из сторон получила, например, в наследство, то в случае, если бы являющаяся собственником имущества сторона продала это имущество, то в результате такой сделки ухудшились бы условия проживания другой стороны, и поэтому для осуществления этой сделки необходимо согласие этой стороны”.

При этом положение о защите места жительства действует и в том случае, если недвижимость не используется в качестве совместного места жительства.

“Если супруги не используют недвижимость для проживания, то продажа недвижимости на самом деле не приводит к ухудшению уровня жизни ни одной из сторон. Несмотря на это, получившая наследство сторона не может продать свое имущество без согласия супруга. Если отношения между супругами являются плохими, то возникают ситуации, когда такое согласие не предоставляется просто из принципа. Причина данной проблемы заключается в том, что нотариусы не хотят брать на себя ответственность за проверку того, использует ли одна из сторон недвижимость в качестве жилого помещения, или нет”, — объяснила Арон.