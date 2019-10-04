От этого зависит цена вашей квартиры! Как место расположения отражается на стоимости недвижимости?

Наиболее распространённым клише на рынке недвижимости является фраза: “для стоимости недвижимости большое значение имеет место расположения, место расположения и еще раз место расположения”. Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман расшифровывает, что же на самом деле означает это утверждение и какое влияние имеет удобное место расположения недвижимости.