Наиболее распространённым клише на рынке недвижимости является фраза: “для стоимости недвижимости большое значение имеет место расположения, место расположения и еще раз место расположения”. Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман расшифровывает, что же на самом деле означает это утверждение и какое влияние имеет удобное место расположения недвижимости.
04.10.2019, 12:00
От этого зависит цена вашей квартиры! Как место расположения отражается на стоимости недвижимости?
Чтобы не усложнять вопрос, рассмотрим сейчас жилую недвижимость, поскольку относительно коммерческой недвижимости действуют несколько иные критерии. В любом деле всегда есть исключения, однако приведенные ниже пять общих правил действуют в большинстве случаев.
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