Ожидание VS реальность. Жильцы новостроек Aurora Nova недовольны готовым продуктом: вместо прекрасного парка под окнами шумная вентиляция

Арина с мужем приобрели квартиру в доме по адресу Астангу, 20 в жилом квартале Aurora Nova еще даже до того, как был заложен фундамент дома. Пару привлекла красивая реклама домов, между которыми был разбит небольшой парк с деревьями и зонами для отдыха, но самое главное — большая детская площадка, на которой смог бы играть их ребенок. Однако, когда им сообщили, что их квартира готова, пару ждало разочарование.

Вот как выглядел проект Aurora Nova на рекламе, которую до сих пор использует Endover на своем сайте:



А вот каким запечатлел район фотограф Delfi в начале июня:



“В квартире-образце было все идеально. Они говорили, что этот проект будет намного лучше Aurora Park и все недостатки учтены. Но когда мы пришли смотреть нашу готовую квартиру, то там было очень много косяков. Внутренняя отделка — это отдельная тема. Все сделано как будто строителями-любителями, которым дали 2 часа на каждую квартиру — и при проверке ходил Вовка из Тридевятого царства, смотрел и говорил “и так сойдет”. Все сделано из очень дешевого материала: “бумажные” плинтуса, например”, — рассказывает Арина.

Foto: Delfi lugeja fotod

“На проекте был очень красивый сад. Обещали гриль-домик, как в Aurora Park, в итоге там есть навес и две скамейки — самого гриля там нет! Сказали, что делать “как на картинке” не будут, так как картинки — якобы иллюстративные!“ — возмущается девушка. Не радует ее и детская площадка.

Но самая главная проблема для жильцов заключается в другом — посередине двора из-под земли выведена большая вентиляция, которой не было на рекламе района и в помине. Владелица квартиры говорит, что вентиляция не только портит вид из окна, но еще и очень сильно шумит.

Defi lugeja foto

“У нас был выбор, на какой стороне дома купить квартиру. Мы выбрали с видом на парк — это было на 9 тысяч евро дороже, чем с видом на другую сторону, где они посадили деревья. Хотя если бы выбирали сейчас, то выбор пал бы на ту сторону, где деревья, а не жужжащая вытяжка”, — говорит Арина.

“Они сказали, что вентиляцию закроют, но постоянно какие-то задержки! Дом сдают уже с октября, и постоянно что-то случается, например, крыша текла на подземной парковке”, — вздыхает она. Кстати, даже парковка выглядит совсем иначе, чем на рекламе.