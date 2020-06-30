Ожидание VS реальность. Жильцы новостроек Aurora Nova недовольны готовым продуктом: вместо прекрасного парка под окнами шумная вентиляция

В микрорайоне Астангу на северо-западе Таллинна за последние годы выросло много новостроек, среди них и квартал Aurora Nova, проект Endover. Однако теперь, когда дома готовы и сданы в эксплуатацию, новоиспеченные жильцы недовольны готовым результатом.
Арина с мужем приобрели квартиру в доме по адресу Астангу, 20 в жилом квартале Aurora Nova еще даже до того, как был заложен фундамент дома. Пару привлекла красивая реклама домов, между которыми был разбит небольшой парк с деревьями и зонами для отдыха, но самое главное — большая детская площадка, на которой смог бы играть их ребенок. Однако, когда им сообщили, что их квартира готова, пару ждало разочарование.
Вот как выглядел проект Aurora Nova на рекламе, которую до сих пор использует Endover на своем сайте:
А вот каким запечатлел район фотограф Delfi в начале июня:
“В квартире-образце было все идеально. Они говорили, что этот проект будет намного лучше Aurora Park и все недостатки учтены. Но когда мы пришли смотреть нашу готовую квартиру, то там было очень много косяков. Внутренняя отделка — это отдельная тема. Все сделано как будто строителями-любителями, которым дали 2 часа на каждую квартиру — и при проверке ходил Вовка из Тридевятого царства, смотрел и говорил “и так сойдет”. Все сделано из очень дешевого материала: “бумажные” плинтуса, например”, — рассказывает Арина.
“На проекте был очень красивый сад. Обещали гриль-домик, как в Aurora Park, в итоге там есть навес и две скамейки — самого гриля там нет! Сказали, что делать “как на картинке” не будут, так как картинки — якобы иллюстративные!“ — возмущается девушка. Не радует ее и детская площадка.
Но самая главная проблема для жильцов заключается в другом — посередине двора из-под земли выведена большая вентиляция, которой не было на рекламе района и в помине. Владелица квартиры говорит, что вентиляция не только портит вид из окна, но еще и очень сильно шумит.
“У нас был выбор, на какой стороне дома купить квартиру. Мы выбрали с видом на парк — это было на 9 тысяч евро дороже, чем с видом на другую сторону, где они посадили деревья. Хотя если бы выбирали сейчас, то выбор пал бы на ту сторону, где деревья, а не жужжащая вытяжка”, — говорит Арина.
“Они сказали, что вентиляцию закроют, но постоянно какие-то задержки! Дом сдают уже с октября, и постоянно что-то случается, например, крыша текла на подземной парковке”, — вздыхает она. Кстати, даже парковка выглядит совсем иначе, чем на рекламе.
Endover: мы исходим из пожеланий жильцов, они очень разные
Директор по продажам Endover Анника Саар отмечает, что Aurora Nova — второй девелоперский проект Endover на Астангу. “Первый проект Aurora Park несколько раз выбирали любимой новостройкой Эстонии. В случае обоих проектов мы учитывали обратную связь покупателей, видение архитектора, а также возможности и ограничения девелоперского проекта. Наша цель — создать целостную жилую среду, которой были бы довольны жильцы, поэтому обратная связь от жильцов для нас очень важна”, — говорит Саар.
По ее словам, из-за действовавшего в Эстонии несколько месяцев чрезвычайного положения Endover еще не смог провести собрание квартирного товарищества, чтобы получить обратную связь от жильцов и вместе принять соответствующие решения. Пока обратная связь от жильцов была разной: кто-то очень доволен проектом, а у кого-то есть свои предложения насчет того, что можно изменить, подчеркивает директор по продажам.
“Предложения по улучшению у жильцов очень разные. Кто-то предпочитает во дворе покой и не хочет, чтобы там были, например, футбольное поле или зона для гриля, которые создают компанейскую атмосферу, но и шум тоже. А кто-то, наоборот, хочет во дворе больше возможностей для развлечения. Здесь мы исходим из видения архитектора, многолетнего девелоперского опыта, обратной связи клиентов и обещаний, которые мы дали клиентам в договоре”, — говорит Саар.
Но не кажется ли ей, что внутренний двор выглядит совсем по-другому, чем на рекламе? Ведь зона отдыха чуть ли не в два раза меньше, там отсутствует часть обещанных элементов, деревья, красивый навес, шезлонги…
Саар подчеркивает, что в течение длительного проектировочного периода ландшафтный проект и его элементы были уточнены, но он содержит в себе изначальную идею открытого зеленого пространства с различными функциональными возможностями проведения времени.
Во дворе было высажено около 650 саженцев растений, но для роста зелени нужно время, ведь пока растения совсем молодые, объясняет она. Однако деревьев внутри двора действительно не будет — во время проектирования выяснилось, что слой почвы над подземной парковкой, располагающейся под внутренним двором, недостаточно глубокий для посадки высоких насаждений. “Здесь мы тоже исходили из обратной связи, чтобы зелень требовала как можно меньше ухода и не приносила жильцам постоянных высоких расходов”, — добавила она.
Саар перечислила все то, что установлено во дворе на данный момент: кроме саженцев и пешеходных дорожек, там уже есть качели, горка, песочница, домик для игр, зона для лазания, навес для отдыха, стол для настольного тенниса, скамейки. Есть также футбольные ворота, но они хранятся в гараже, пока растет трава на газоне.“Во дворе еще будут установлены некоторые элементы, насчет которых мы хотим принять решение на собрании вместе с жильцами”, — обещает Саар.
По ее словам, Endover готов установить гриль, хотя сейчас мнения разделились и часть жильцов этого не хочет. То же самое касается шезлонгов и дополнительных скамеек, хотя Саар утверждает, что уже имеющиеся во дворе сейчас не используются, а опыт показывает, что жильцы предпочитают загорать на своих балконах или на газоне. Одним из советов архитектора было оставить во дворе свободную зеленую зону, чтобы жильцы всех 170 квартир района могли отдыхать на траве, загорать, играть с детьми и так далее.
“Мы занимаемся проблемой шума от вентиляционного блока. Это важный вопрос, — добавила директор по продажам. — Уточню еще раз — зона двора еще окончательно не готова и последние элементы мы подтвердим на собрании квартирного товарищества”.
Арина сообщила, что Endover действительно назначил жильцам собрание, которое должно пройти уже на этой неделе, а также исправил недостатки во внутренней отделке квартиры. Она надеется, что наконец получится решить все вопросы и жители дома будут удовлетворены этими решениями.
Реклама VS готовый продукт
И все же, если клиент не доволен разницей между обещанным рекламой и готовым продуктом, может ли он как-то добиться своего? Анне-Май Хелемяэ из Департамента защиты прав потребителей говорит, что некоторые возможности есть.
“Первым делом советуем потребителю обратиться к девелоперу и уточнить, действительно ли закончен проект. Если же потребитель при заключении сделки сделал выбор, исходя из обещаний продавца и представленных ему фотографий, и если потребитель недоволен результатом, то он может потребовать привести дворовую зону в состояние, соответствующее фотографиям”, — говорит Хелемяэ.
“В общих чертах, при рекламе недвижимости также действуют требования Закона о рекламе. Запрещена реклама, которая каким-либо образом вводит в заблуждение, или же возможно вводит в заблуждение лиц, на которых она направлена или которые ее видят, и которая своим ошибочным содержанием может повлиять на экономическое поведение этих лиц — или же по этим причинам наносит ущерб или может нанести ущерб конкуренту заказчика рекламы”, — подчеркивает она.
“Продавец обязан вести себя и действовать в отношении потребителя честно. При этом какое бы то ни было введение в заблуждение должно быть исключено, в том числе и на рекламном фото”, — сказала Хелемяэ.
Она добавила, что если у клиента есть вопросы, он всегда может обратиться за их разъяснением в департамент.
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