В марте несмотря на чрезвычайное положение цены на недвижимость немного выросли, а количество сделок в Ида-Вирумаа и Нарве оказалось самым высоким в этом году, пишет директор Восточного региона Domus Kinnisvara и лицензированный оценщик Александр Богенс.
Парадокс: несмотря на чрезвычайное положение в Эстонии выросли цены на недвижимость и количество сделок
Ну вот и закончился первый месяц, когда объявили ЧП. Многие держат карантин и сидят дома. Банки все также выдают кредиты, только через онлайн общение. Нотариусы проводят сделки. Маклеры и оценщики также помогают людям покупать новые квартиры.
А что покупатели? Стали ли осторожнее? Покупают ли меньше?
Март оказался все еще хорошим месяцем на рынке недвижимости. Я просмотрел официальную статистику по Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Вообще год начался очень хорошо: люди были полны оптимизма и веры в светлое обеспеченное будущее.
Собственно, падение цен на нефть и изменение валютных курсов — единственные широко и громко обсуждаемые обстоятельства, которые косвенно должны были объективно повлиять на цены и стабильность в экономике. И, в общем-то, мы готовы это пережить с минимальными потерями, ведь это уже не впервые, да и опыт прошедшего десятилетия показывает, что не так оно было и страшно. Однако, в этой заметке я не хочу касаться глобальных макроэкономических тенденций. Ведь на уровне потребления гораздо большее влияние оказало то, что две с половиной недели назад коронавирус просто взял и остановил большое количество сфер нашей жизни, в том числе и экономических сфер. И вот все мы опасаемся именно того, как объявленное чрезвычайное положение повлияет на потребление, цены, спрос и предложение.
За прошедший месяц значительных изменений по сравнению с первыми месяцами не наблюдалось.
Это подтверждает и официальная статистика за март. Данные собраны с сайта земельного департамента из раздела “Статистика цен”. Давайте начнем с цен.
Средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне и средняя по Ида-Вирумаа несмотря на две недели чрезвычайного положения достигла в марте самой высокой отметки в этом году, обогнав показатели и января, и февраля. В Нарве и Харьюмаа цена была в пределах нормальных ежемесячных отклонений, например, в Нарве средняя цена квадратного метра была в марте выше, чем в феврале, но чуть ниже, чем в январе.
По количеству сделок тоже все не так однозначно. В Таллинне и Харьюмаа количество сделок в марте оказалось самым низким в этом году. Хотя опять же, по моему мнению эта цифра находится вполне в пределах ежемесячных колебаний. Например, год назад в январе и феврале в Харьюмаа эта цифра была еще ниже (940 и 909 сделок в месяц, а в марте 2020 количество сделок в Харьюском уезде было 970), хотя в начале прошлого года и экономика и социальная среда переживали славные времена. А в Таллинне март оказался месяцем с самым маленьким количеством сделок с 2017 года.
Как ни удивительно, несмотря на то, что 2,5 недели марта мы провели на карантинном режиме, в Нарве и Ида-Вирумаа активность оказалась самой высокой за весь этот год.
Март отметился также тем, что в этом месяце и в Таллинне и в Нарве были заключены самые дорогие сделки с недвижимостью за 2020 год. Так в Таллинне самая дорогая квартира была куплена за 890 000 евро, а в Нарве за 82 000 евро. Так что говорить о негативном влиянии коронавируса на рынок пока рано.
Объяснение этому есть и достаточно простое. Например, большинство сделок, которыми занимались в карантинное время наши консультанты были начаты еще до прихода коронавируса в Эстонию. Многие покупатели уже определились с покупкой еще в феврале, и уже сделали оценки недвижимости и подали заявление на получение кредитов из банка. Март был лишь месяцем, когда покупатели дошли до нотариуса.
Подводя итог, хочется сказать, что несмотря на оптимистические цифры марта, все-таки оснований для оптимизма мало. Это показывает просто ежедневная работа. Мы — консультанты работающие продавцами и покупателями каждый день даже во время карантина хотя бы по телефону — наблюдаем снижение активности и интереса в конце марта. По моему мнению — это логично и в чем-то правильно. Ситуация в обществе сейчас достаточно напряженная, все здравомыслящие люди переживают за свое здоровье и за здоровье близких, особенно людей преклонного возраста. Поэтому большинство покупателей, скорее всего, отложили выбор и покупку квартиры до более спокойных времен.
У меня есть ощущение, что в апреле количество сделок на рынке существенно снизится, по крайней мере в Нарве. Оснований для резкого падения цены я в данный момент не вижу, цена с большой вероятностью останется на том же уровне. Хотя из-за общего низкого количества сделок, например, в Нарве всего лишь несколько сделок по завышенной или заниженной цене могут существенно отклонить и средний показатель цены квадратного метра, что, собственно, в итоге, не будет достоверным показателем.
Продавцы пока по-прежнему достаточно активны на рынке и мы регулярно получаем обращения от клиентов, желающих выставить свою недвижимость на продажу. Также достаточно активен рынок аренды квартир.
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- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
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- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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