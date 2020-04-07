Парадокс: несмотря на чрезвычайное положение в Эстонии выросли цены на недвижимость и количество сделок

Ну вот и закончился первый месяц, когда объявили ЧП. Многие держат карантин и сидят дома. Банки все также выдают кредиты, только через онлайн общение. Нотариусы проводят сделки. Маклеры и оценщики также помогают людям покупать новые квартиры.

А что покупатели? Стали ли осторожнее? Покупают ли меньше?

Март оказался все еще хорошим месяцем на рынке недвижимости. Я просмотрел официальную статистику по Харьюмаа и Ида-Вирумаа. Вообще год начался очень хорошо: люди были полны оптимизма и веры в светлое обеспеченное будущее.

Собственно, падение цен на нефть и изменение валютных курсов — единственные широко и громко обсуждаемые обстоятельства, которые косвенно должны были объективно повлиять на цены и стабильность в экономике. И, в общем-то, мы готовы это пережить с минимальными потерями, ведь это уже не впервые, да и опыт прошедшего десятилетия показывает, что не так оно было и страшно. Однако, в этой заметке я не хочу касаться глобальных макроэкономических тенденций. Ведь на уровне потребления гораздо большее влияние оказало то, что две с половиной недели назад коронавирус просто взял и остановил большое количество сфер нашей жизни, в том числе и экономических сфер. И вот все мы опасаемся именно того, как объявленное чрезвычайное положение повлияет на потребление, цены, спрос и предложение.

За прошедший месяц значительных изменений по сравнению с первыми месяцами не наблюдалось.

Это подтверждает и официальная статистика за март. Данные собраны с сайта земельного департамента из раздела “Статистика цен”. Давайте начнем с цен.

Средняя цена квадратного метра квартир в Таллинне и средняя по Ида-Вирумаа несмотря на две недели чрезвычайного положения достигла в марте самой высокой отметки в этом году, обогнав показатели и января, и февраля. В Нарве и Харьюмаа цена была в пределах нормальных ежемесячных отклонений, например, в Нарве средняя цена квадратного метра была в марте выше, чем в феврале, но чуть ниже, чем в январе.

По количеству сделок тоже все не так однозначно. В Таллинне и Харьюмаа количество сделок в марте оказалось самым низким в этом году. Хотя опять же, по моему мнению эта цифра находится вполне в пределах ежемесячных колебаний. Например, год назад в январе и феврале в Харьюмаа эта цифра была еще ниже (940 и 909 сделок в месяц, а в марте 2020 количество сделок в Харьюском уезде было 970), хотя в начале прошлого года и экономика и социальная среда переживали славные времена. А в Таллинне март оказался месяцем с самым маленьким количеством сделок с 2017 года.