Первые 100 квартир уже распроданы: на Уус-Веэренни идет строительство 50 домов и детского сада

В течение следующих десяти лет между улицами Веэренни, Вана-Лыуна и Техника рядом с кварталом Балтика и Лютери в центре Таллинна построят примерно 50 многоквартирных домов, позднее в квартале появится и детский сад.

Строительство квартала началось в прошлом году и к концу 2019 года будут готовы первые 12 жилых домов со 137 квартирами, которые уже практически все проданы.

В ходе второго этапа строительства к концу 2020 года на улице Веэренни построят четыре трехэтажных городских виллы с двускатной крышей, где для каждой семьи будет свой этаж. Вдоль улицы Пилле построят два четырехэтажных и два шестиэтажных многоквартирных дома, в которых на первых этажах будут располагаться коммерческие площади.

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