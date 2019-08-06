В ходе второго этапа строительства нового столичного квартала Уус-Веэренни к 2020 году построят еще восемь зданий с 88 квартирами: первые 137 квартир, которые будут готовы к концу текущего года, уже почти все проданы по цене от 2457 до 3511 евро за квадратный метр, пишет rus.err.ee.
Первые 100 квартир уже распроданы: на Уус-Веэренни идет строительство 50 домов и детского сада
В течение следующих десяти лет между улицами Веэренни, Вана-Лыуна и Техника рядом с кварталом Балтика и Лютери в центре Таллинна построят примерно 50 многоквартирных домов, позднее в квартале появится и детский сад.
Строительство квартала началось в прошлом году и к концу 2019 года будут готовы первые 12 жилых домов со 137 квартирами, которые уже практически все проданы.
В ходе второго этапа строительства к концу 2020 года на улице Веэренни построят четыре трехэтажных городских виллы с двускатной крышей, где для каждой семьи будет свой этаж. Вдоль улицы Пилле построят два четырехэтажных и два шестиэтажных многоквартирных дома, в которых на первых этажах будут располагаться коммерческие площади.
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