Планы на ближайшее будущее: государство будет бесплатно получать 1000 квартир в год

К настоящему моменту государству уступили собственность на 226 квартир, но это число быстро растет: 4 квартиры в 2015 году, 15 — в 2016, 128 — в 2017 и 89 — в прошлом году. По заказанному министерством экономики исследованию, в 2030 году эта цифра достигнет 1000. Государство вынуждено оплачивать счета за коммунальные услуги в этих квартирах, в частности, за отопление.

Больше всего пустующих квартир государству пока досталось в Ида-Вирумаа — 187. В Ляэнемаа было уступлено 25 квартир, в Рапласком, Вильяндиском и Ляэне-Вируском уездах — по 3, в Тартуском и Валгаском уездах — по 2, а в Йыгеваском — 1 квартира.

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