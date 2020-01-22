Платите за недвижимость наличными? О вашей сделке узнают власти!

В то же время законодательство работу риелторов в большой степени не осложняет — по словам члена правления старейшего в Пярну бюро недвижимости LVM Kinnisvara Ингмара Саксинга, если продавец и покупатель соблюдают требования закона об отмывании денег, то сделки заключаются без затруднений: “Если речь идет о крупных суммах наличности, а мы естественно имеем дело с большим количеством денег, 50 тысяч или 100 тысяч евро, то вопрос не в том, можно купить за эти деньги недвижимость или нельзя, просто Бюро данных об отмывании денег выясняет, идет речь о подозрительной сделке или нет. И мы со своей стороны обязаны сообщить в бюро, если покупка недвижимости совершается за большую сумму наличных”.

Он отметил, что бюро недвижимости также интересуется у клиента происхождением денег и фиксирует его пояснения, в то же время в случае больших сумм человеку советуют все-таки произвести оплату через банк, поскольку обращение с крупной наличностью для риелторских фирм довольно затратное дело: “Сделки за наличные в секторе недвижимости по меньшей мере с учетом нашего опыта являются единичными случаями. 95% сделок происходит при посредничестве банков”.