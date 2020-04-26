Мытье окон на протяжении уже многих лет не было столь трудоемким делом, как нынешней весной, поскольку вследствие теплой и влажной зимы они стали значительно грязнее, чем обычно.
Почему этой весной ваши окна особенно грязные?
Руководитель сектора управления и благоустройства недвижимости Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах признался, что ежегодная мойка окон нынешней весной требует значительно бόльших усилий. “Зимой не было ни морозов, ни снега, а это означает, что в течение всего зимнего периода ветер разносил по городу поднимавшуюся с земли пыль и грязь, а в сырую погоду все это оседало на окнах и фасадах зданий”, — пояснил Лимбах.
“В этом году несколько домов, расположенных вдоль оживленных трасс, пришлось подвергнуть тщательной мойке вручную с использованием подъемника, поскольку при обычной мойке с улицы при помощи длинной щетки невозможно было как следует вымыть стекла. Это особенно касалось окон верхних этажей”, — добавил он.
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