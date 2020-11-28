Почему нужно регистрировать точные данные о своем месте проживания и что будет, если владелец жилья вас "выпишет"

С недавних пор у владельцев квартир и домов появилась возможность узнать при помощи новой электронной услуги Регистра народонаселения, кто зарегистрирован на принадлежащей им жилплощади. Для этого надо зайти на сайт регистра по адресу www.rahvastikuregister.ee, где надо идентифицировать себя, и среди прочих личных данных можно найти и информацию о том, кто официально проживает в квартире вместе с вами. До сих пор эти данные нужно было запрашивать у местного самоуправления.

Прелесть системы еще и в том, что если вы обнаружите, что на вашей жилплощади зарегистрирован кто-то чужой, фактически не проживающий там, то его сразу можно ”удалить” из числа жильцов. И, в принципе, далее вопросом, где же этот человек на самом деле проживает, должно заниматься местное самоуправление. Заботы самого владельца жилья на этом кончаются, если только он не удалил кого-то, кто все же имеет право быть прописанным по данному адресу.

Напомним, что в Регистре народонаселения должны отражаться корректные данные о том, где проживает человек. Эти данные имеют правовое значение для выборов в Рийгикогу, Европейский парламент, органы местных самоуправлений и пр. Кроме того, данные имеют значение для распределения поступающих в бюджеты самоуправлений налогов, для выполнения общественных функций, зависящих от места жительства. Например, право на бесплатный общественный транспорт, возможность попасть в детский сад и школу рядом с домом, возможность получать социальную помощь от районных управ, разовые пособия и т. д. Также многие официальные извещения и письма могут приходить по адресу, указанному в Регистре народонаселения.

Точность важна



Мы попросили специалиста Регистра народонаселения Керсти Рингметс ответить на вопросы, касающиеся регистрации.

– Если человек прописан по одному адресу, а сам проживает на соседней улице, так ли важно регистрировать точное место жительства?

– Важно, т. к. в критической ситуации человека могут искать по данным из регистра. Также по этому адресу могут быть доставлены официальные письма, которые в случае неверных данных могут не дойти до человека. Некоторые государственные пособия тоже зависят от того, как много людей проживает по конкретному адресу. Например, при начислении прожиточного пособия учитывается и количество членов семьи, которые проживают по одному адресу. Также некоторые общественные услуги оказываются на основе регистрации, например, место в школе, парковочное место перед домом, и т. д.