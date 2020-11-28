Владельцы недвижимости теперь могут одним нажатием кнопки ”выписывать” мифических жильцов со своей территории. ”МК-Эстония” узнавала, как проходит процесс изменения регистрации места жительства, почему важно предоставить государству свой точный адрес, и что будет, если вас ”выселят” без вашего ведома.
Почему нужно регистрировать точные данные о своем месте проживания и что будет, если владелец жилья вас "выпишет"
С недавних пор у владельцев квартир и домов появилась возможность узнать при помощи новой электронной услуги Регистра народонаселения, кто зарегистрирован на принадлежащей им жилплощади. Для этого надо зайти на сайт регистра по адресу www.rahvastikuregister.ee, где надо идентифицировать себя, и среди прочих личных данных можно найти и информацию о том, кто официально проживает в квартире вместе с вами. До сих пор эти данные нужно было запрашивать у местного самоуправления.
Прелесть системы еще и в том, что если вы обнаружите, что на вашей жилплощади зарегистрирован кто-то чужой, фактически не проживающий там, то его сразу можно ”удалить” из числа жильцов. И, в принципе, далее вопросом, где же этот человек на самом деле проживает, должно заниматься местное самоуправление. Заботы самого владельца жилья на этом кончаются, если только он не удалил кого-то, кто все же имеет право быть прописанным по данному адресу.
Напомним, что в Регистре народонаселения должны отражаться корректные данные о том, где проживает человек. Эти данные имеют правовое значение для выборов в Рийгикогу, Европейский парламент, органы местных самоуправлений и пр. Кроме того, данные имеют значение для распределения поступающих в бюджеты самоуправлений налогов, для выполнения общественных функций, зависящих от места жительства. Например, право на бесплатный общественный транспорт, возможность попасть в детский сад и школу рядом с домом, возможность получать социальную помощь от районных управ, разовые пособия и т. д. Также многие официальные извещения и письма могут приходить по адресу, указанному в Регистре народонаселения.
Точность важна
Мы попросили специалиста Регистра народонаселения Керсти Рингметс ответить на вопросы, касающиеся регистрации.
– Если человек прописан по одному адресу, а сам проживает на соседней улице, так ли важно регистрировать точное место жительства?
– Важно, т. к. в критической ситуации человека могут искать по данным из регистра. Также по этому адресу могут быть доставлены официальные письма, которые в случае неверных данных могут не дойти до человека. Некоторые государственные пособия тоже зависят от того, как много людей проживает по конкретному адресу. Например, при начислении прожиточного пособия учитывается и количество членов семьи, которые проживают по одному адресу. Также некоторые общественные услуги оказываются на основе регистрации, например, место в школе, парковочное место перед домом, и т. д.
– Некоторые пенсионеры опасаются, что, прописав в своей квартире арендатора, который там проживает, лишатся пособия для одиноких пенсионеров. Как быть в таком случае?
– Пособие для одинокого пенсионера подразумевает, что он живет один. Недопустимо проворачивать махинации с данными места жительства с целью получить пособие.
В случае, если пенсионер в действительности проживает вместе с арендатором, но не дает ему возможности зарегистрироваться, это означает, что пособие ему начислено по ложным данным.
– А если человек уже получает пособие, а затем прописывает к себе кого-то, в какой момент он лишается пособия?
– Для получения пособия пенсионер должен проживать один в период с 30.04 до 30.09. Если в этот период он прописал кого-то в своем жилье, то права на пособие у него нет.
Надо понимать, что, манипулируя данными, человек препятствует тому, кто на самом деле проживает на этом месте, предоставить государству свои верные данные и получать полагающиеся услуги от самоуправления.
– Как много времени занимает регистрация?
– Подача данных через портал занимает пару минут. Процесс может затянуться, если необходимо согласие других людей. Например, согласие владельца жилплощади или согласие второго родителя, если меняется место жительства ребенка. Местное самоуправление рассматривает заявление в течение 10 дней, обычно быстрее. Данные можно предоставить также по э-почте с дигитальной подписью, по обычной почте или в местном самоуправлении.
– Если человек часто переезжает, например, каждые 2–3 месяца, есть ли смысл каждый раз регистрироваться?
– Если эта квартира, где человек живет 2–3 месяца, его единственное жилье на тот момент, то стоит после каждого переезда обновлять данные. Если этого не сделать, то может случиться, что владелец прежнего жилья выпишет бывшего квартиранта, и человек на какой-то период останется незарегистрированным нигде. Это может создать для него трудности. Например, пропадет право на бесплатный проезд в общественном транспорте.
Наказание за преступление
– Нужна ли штрафная система для того, чтобы люди регистрировали верные данные?
– Согласно параграфу 280 Пенитенциарного кодекса, за предоставление ложных данных можно и сейчас назначить штраф или арест.
– Как государство отслеживает, действительно ли проживает человек по месту регистрации?
– Местное самоуправление проверяет верность данных и может отказать в их внесении в регистр, если они ложные. Мы верим, что большинство людей предоставляют верные данные, так как хотят иметь соответствующие социальные услуги. Хотя были и противоположные примеры, которые разбирали, исходя из обстоятельств.
– Каким образом человек узнает, что его выписали с зарегистрированного места жительства?
– Обычно местное самоуправление связывается с человеком по э-почте, если адрес есть в регистре. Если э-почты нет, то отправляет письмо на тот адрес, откуда жильца хотят выписать. Также выставляется сообщение на портале Ametlikud Teadaanded, если по-другому с человеком не получается связаться.
– Если человек все же проживает по данному адресу, может ли он заново зарегистрироваться, несмотря на нежелание владельца жилья?
– Если у человека есть документ, подтверждающий право пользования жильем, например, договор аренды, нет необходимости отдельно получать согласие владельца. Если же документа нет, но человек все же проживает там, можно обратиться в местную управу. Если найдется какое-либо подтверждение о проживании человека по указанному адресу, то его могут там зарегистрировать.
– Если человека выписали, то на какой-то период он остается нигде не зарегистрированным, или местом жительства указывается название города?
– Человек остается без адреса. Лишь для граждан Евросоюза в графе остается пометка ”Эстония”.
– Есть ли данные, как много людей нигде не зарегистрированы?
– Такие данные сложно собрать. Часто бывает, что регистрация отсутствует, потому что человек больше не проживает в Эстонии.
– Можно ли продать квартиру, в которой зарегистрированы люди? Нужно проверять эти данные во время купли-продажи?
– Квартиру продать можно. Часто бывает предусмотрено нотариальным договором, в течение какого срока прежний владелец должен обеспечить верные данные о месте жительства в регистре. Также и новый владелец может подать заявление об удалении из регистра тех людей, которые не проживают в его жилье.
Контроля мало
На некоторые вопросы, касающиеся регистрации, нам ответил также специалист отдела народонаселения Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния Тармо Тропп.
– Каким образом, как часто и при каких обстоятельствах управа проверяет, живет ли конкретный человек по месту своей регистрации?
– Город не проверят, проживает ли человек по указанному в Регистре народонаселения адресу или нет.
– Много ли тех, у кого зарегистрировано два адреса проживания?
– В регистре народонаселения может быть только один основной адрес, так называемый официальный адрес, по которому в основном проживает человек. Также человек может самостоятельно внести в регистр дополнительный адрес, по которому он может находиться.
– Если человека ”поймали” на том, что он не живет по месту прописки, его выписывают, и он остается нигде не прописанным до тех пор, пока сам этого не сделает, или управа может прописать его самостоятельно?
– Человек обязан предоставить в Регистр народонаселения правильный адрес. Если он меняет адрес своего постоянного проживания, то в течение 14 дней должен предоставить информацию о своем новом месте жительства в местное само-управления. Если сменивший место жительства человек не внес свои данные в регистр, то у владельца помещения есть право внести эти данные самостоятельно.
На основании заявления владельца жилья человека информируют о ходатайстве. У жильца есть возможность оспорить ходатайство или же предоставить данные о фактическом адресе проживания.
Но если человек не реагирует на извещения, районная управа сама по себе сделать ничего не может, поскольку нет данных о месте пребывания человека.
– Можно ли быть прописанным не по конкретному адресу, а только в районе?
– Насколько точный адрес будет указан в регистре народонаселения, зависит от делопроизводства. Но если точное место проживания определить невозможно, то указывается адрес с точностью до района.
Могут и проверить
Стоит уточнить, что при возникновении вопросов местная управа все же может проверить, проживают ли по конкретному адресу все зарегистрированные там жильцы.
”По закону, при получении запроса от местного самоуправления владелец недвижимости обязан в течение десяти дней сообщить властям имена и фамилии, личные коды или даты рождения всех известных ему людей, которые используют принадлежащую ему недвижимость в качестве места жительства”, — уточняет Карин Каск, руководитель Таллиннского департамента записи актов гражданского состояния.
Однако контроль в данном вопросе — это, скорее, исключение, чем правило.
Иногда действительно бывает так, что человек зарегистрирован по одному адресу, но проживает в другом месте, например, летом, когда люди из города уезжают на дачу. Так или иначе, при назначении разных пособий и льгот чиновники пользуются находящимися в Регистре народонаселения данными. Фактического контроля за тем, где на самом деле проживает человек, нет.
Остается еще и вопрос о том, куда же идут налоги человека, если он работает в Эстонии, но при этом нигде официально не проживает. Ведь более половины подоходного налога и весь земельный налог должны перечисляться местному самоуправлению по месту прописки человека, которая у него была (или не было) по состоянию на 1 января каждого года.
”Если у человека не зарегистрирован адрес проживания, то его подоходный налог разделяется пропорционально между самоуправлениями. Например, если 50% работников предприятия зарегистрированы в Таллинне и 50% в Нарве, а у одного сотрудника нет регистрации, то его подоходный налог разделяется поровну между Таллинном и Нарвой”, — объясняет медиа-специалист Налогово-таможенного департамента Реэт Пяргма.
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