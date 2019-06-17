Подумайте, прежде чем купить. Названа главная опасность квартир-студий

Новостройки, в которых преобладают студии, в перспективе могут превратиться в “гетто” из-за особенностей проектирования.

“Каждая студия — это отдельная квартира. И в ней необязательно будет жить один человек. А это значит, что численность и плотность проживающих в одной парадной будет намного выше (…) Застройщики очень хорошо понимают, что социальная среда [в домах, где преобладают студии] будет сформирована определенным образом”, — подчеркивает генеральный директор агентства Александр Гиновкер.

По словам риелтора, в ЖК с преобладанием студий на этаже часто размещается более десяти квартир, и это негативно сказывается на качестве жизни.

“Большое число студий в квартирографии у застройщика — это, прежде всего, хороший заработок для строительной компании, — поясняет Гиновкер. — “Квадрат” в квартире-студии может стоить в два и более раз дороже, чем в трехкомнатной квартире”.

В компании отмечают, что оптимальное количество квартир на этаже в современных новостройках — не более шести-восьми, а минимальная площадь квартиры, позволяющей разместиться с комфортом, — 30 квадратных метров.

Ранее аналитики “Авито Недвижимость” собрали данные о площади строящегося жилья в крупных российских городах и пришли к выводу, что застройщики стали снижать площади квартир, чтобы не допустить удорожания продукта. Сильнее всего, по статистике компании, сокращаются именно площади однокомнатных квартир и студий.

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