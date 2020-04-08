Покупателям жилья в новостройках угрожает черный сценарий

Именно те, кто собрался покупать жилье в новостройке, могут оказаться в крайне неприятной ситуации, если их доход сейчас значительно сократится или вовсе исчезнет.

Все потому, что, уплатив девелоперу долю самофинансирования (для квартиры стоимостью 100 000 евро она достигает 15 000 евро), они еще не заключили договор об окончательной передаче права собственности. Существует опасность, что сделка будет сорвана, так как если человек потеряет доход, банк может отказать в предоставлении кредита, даже если договор уже заключен.

Особенно пугающими оказываются перспективы тех семей, которые непосредственно перед наступлением кризиса заключили обязательственно-правовой договор для покупки нового жилья и которым банк не выдает кредит на основании договора, пока квартира не будет готова.

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