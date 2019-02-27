Покупка дома: застройщик может помочь найти нужную сумму, чтобы сделка состоялась

Консультант по продажам Nordic Brokers Кристель Ряяк рассказала, что если сегодня пойти в банк и ходатайствовать о кредите на дом, то в среднем можно получить 50% на грунт и после постройки дома в среднем 80% от общей стоимости. Также она подчеркивает, что дополнительно на каждом этапе нужно делать оценочный акт, что тоже увеличивает расходы.

Зачастую люди отдают под залог уже имеющиеся жилье банку для финансирования строительства и только после переезда в новый дом продают старый. „Но в итоге это затратно, так как возникают дополнительные расходы связанные с оценкой недвижимости и оплатой нотариуса,“- сказала Ряяк.

По словам консультанта по продажам, застройщики сегодня предлагают альтернативные решения поиска недостающей суммы для покупки дома, просто нужно смело спрашивать о возможных вариантах. „Люди избегают тем, касающихся финансирования, но лучше рассказать о своем положении дел, тогда продавец может помочь со своей стороны,“- подбадривает Ряяк.

В пример Ряяк приводит новый район Veskimöldre, где при выборе грунта покупатель может внести только необходимую долю самофинансирования, обычно это 15%. „Остальные 85% оплачиваются когда дом уже готов и имеется оценочный акт. Промежуточные расходы по строительству застройщик берет на себя,“- сказала она.