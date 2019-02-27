27.02.2019, 14:02

Покупка дома: застройщик может помочь найти нужную сумму, чтобы сделка состоялась


Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock
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Надо продумать…
Покупка дома: застройщик может помочь найти нужную сумму, чтобы сделка состоялась
Фото: Shutterstock

Обычно при покупке или строительстве дома с помощью жилищного кредита доля самофинансирования составляет не менее 15% от общей цены жилья. При покупке дома эта доля может достигать и 50% от общей стоимости. По словам экспертов, сегодня девелоперы могут помочь найти нужную сумму денег, чтобы дом мечты не остался только мечтой.

Консультант по продажам Nordic Brokers Кристель Ряяк рассказала, что если сегодня пойти в банк и ходатайствовать о кредите на дом, то в среднем можно получить 50% на грунт и после постройки дома в среднем 80% от общей стоимости. Также она подчеркивает, что дополнительно на каждом этапе нужно делать оценочный акт, что тоже увеличивает расходы.

Зачастую люди отдают под залог уже имеющиеся жилье банку для финансирования строительства и только после переезда в новый дом продают старый. „Но в итоге это затратно, так как возникают дополнительные расходы связанные с оценкой недвижимости и оплатой нотариуса,“- сказала Ряяк.

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По словам консультанта по продажам, застройщики сегодня предлагают альтернативные решения поиска недостающей суммы для покупки дома, просто нужно смело спрашивать о возможных вариантах. „Люди избегают тем, касающихся финансирования, но лучше рассказать о своем положении дел, тогда продавец может помочь со своей стороны,“- подбадривает Ряяк.

В пример Ряяк приводит новый район Veskimöldre, где при выборе грунта покупатель может внести только необходимую долю самофинансирования, обычно это 15%. „Остальные 85% оплачиваются когда дом уже готов и имеется оценочный акт. Промежуточные расходы по строительству застройщик берет на себя,“- сказала она.

Член правления компании Brave Capitali — застройщика района Veskimöldre, Вельо Кууск объяснил, что часто у покупателя достаточно финансирования на покупку жилья, но остается мало времени на то, чтобы осуществить свою мечту из-за бюрократических моментов, именно здесь и может помочь застройщик. „Человек желающий новый дом, выбирает себе грунт и дом, на уже имеющийся дом делают предложение, после внесения первого вноса можно спокойно жить дальше в своем старом доме пока новый дом не будет окончательно готов,“ -сказал Кууск. Он добавил, что в это же время застройщик может помочь продать старое жилье и опыт говорит, что сделку можно совершить к сроку передачи нового дома.

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„Если у клиента нет 15% на первый взнос, но в краткосрочной перспективе будут дополнительные источники дохода, мы готовы вместе подумать и предложить альтернативные источники финансирования, найти тех, кто готов взять на себя риск и помочь,“-сказал Кууск.

О дополнительных расходах читайте по стрелке справа:

Надо продумать…
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