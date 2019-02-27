Обычно при покупке или строительстве дома с помощью жилищного кредита доля самофинансирования составляет не менее 15% от общей цены жилья. При покупке дома эта доля может достигать и 50% от общей стоимости. По словам экспертов, сегодня девелоперы могут помочь найти нужную сумму денег, чтобы дом мечты не остался только мечтой.
Покупка дома: застройщик может помочь найти нужную сумму, чтобы сделка состоялась
Консультант по продажам Nordic Brokers Кристель Ряяк рассказала, что если сегодня пойти в банк и ходатайствовать о кредите на дом, то в среднем можно получить 50% на грунт и после постройки дома в среднем 80% от общей стоимости. Также она подчеркивает, что дополнительно на каждом этапе нужно делать оценочный акт, что тоже увеличивает расходы.
Зачастую люди отдают под залог уже имеющиеся жилье банку для финансирования строительства и только после переезда в новый дом продают старый. „Но в итоге это затратно, так как возникают дополнительные расходы связанные с оценкой недвижимости и оплатой нотариуса,“- сказала Ряяк.
По словам консультанта по продажам, застройщики сегодня предлагают альтернативные решения поиска недостающей суммы для покупки дома, просто нужно смело спрашивать о возможных вариантах. „Люди избегают тем, касающихся финансирования, но лучше рассказать о своем положении дел, тогда продавец может помочь со своей стороны,“- подбадривает Ряяк.
В пример Ряяк приводит новый район Veskimöldre, где при выборе грунта покупатель может внести только необходимую долю самофинансирования, обычно это 15%. „Остальные 85% оплачиваются когда дом уже готов и имеется оценочный акт. Промежуточные расходы по строительству застройщик берет на себя,“- сказала она.
Член правления компании Brave Capitali — застройщика района Veskimöldre, Вельо Кууск объяснил, что часто у покупателя достаточно финансирования на покупку жилья, но остается мало времени на то, чтобы осуществить свою мечту из-за бюрократических моментов, именно здесь и может помочь застройщик. „Человек желающий новый дом, выбирает себе грунт и дом, на уже имеющийся дом делают предложение, после внесения первого вноса можно спокойно жить дальше в своем старом доме пока новый дом не будет окончательно готов,“ -сказал Кууск. Он добавил, что в это же время застройщик может помочь продать старое жилье и опыт говорит, что сделку можно совершить к сроку передачи нового дома.
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„Если у клиента нет 15% на первый взнос, но в краткосрочной перспективе будут дополнительные источники дохода, мы готовы вместе подумать и предложить альтернативные источники финансирования, найти тех, кто готов взять на себя риск и помочь,“-сказал Кууск.
О дополнительных расходах читайте по стрелке справа: