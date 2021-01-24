Покупка жилья: как выбирает место проживания молодежь в Эстонии, Латвии и Литве?

В Эстонии для молодёжи в возрасте 20–30 лет, принявшей участие в опросе, местоположение их будущего дома является наиболее важным показателем у 72% респондентов. В той же возрастной группе в Литве этот показатель ещё выше — 79%. Правда, цена также важна для молодёжи в Литве, её упомянули 77% респондентов, в то же время только 46% молодых людей в Эстонии назвали цену недвижимости одним из важнейших критериев. Состояние недвижимости также важно для 46% молодёжи Эстонии. Среди 20-30-летних Латвии наиболее важным критерием для 68% респондентов является цена, для 63% — местоположение и для 48% — состояние недвижимости.

По словам руководителя отдела кредитных продуктов Luminor Хейки Раадика, результаты опроса показывают, что ожидания молодых людей в странах Балтии в отношении своего будущего дома в целом схожи, но всё же есть и некоторые заметные различия. “Например, в Литве только 25% молодых людей заботятся о состоянии недвижимости, в то время как среди латвийской и эстонской молодёжи этот процент намного выше — 48% и 46% соответственно, а в Латвии молодёжь предпочитает место, куда можно сразу заселиться”, — добавил он.

“Ещё одним заметным отличием стало отношение к цене недвижимости. Для молодёжи в Эстонии этот фактор является гораздо меньшим аргументом, чем для молодых людей в других странах Балтии. Вероятно, это можно объяснить несколько более высокими доходами Эстонии и большей уверенностью в завтрашнем дне”, — отметил Раадик.

Интересен и ещё один факт. Исследование показало, что молодые женщины становятся независимыми быстрее, чем молодые мужчины. Так, в Эстонии со своими родителями проживают 16% женщин в возрасте 20–30 лет и 25% мужчин того же возраста. В Литве 19% молодых женщин и 31% мужчин живут со своими родителями, а в Латвии — 23% женщин и 36% мужчин.

Опрос проводился исследовательской компанией SKDS методом онлайн-опроса. Опрашивались молодые люди из стран Балтии в возрасте 20–30 лет, а число участников в каждой из стран составило примерно 400 человек.

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