После призыва “Встретим Рождество в новом доме!” цены на недвижимость взлетели до небес

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что главной движущей силой общего роста стали новостройки Таллинна. “Помимо прочих, были оформлены сделки в наиболее дорогостоящих проектах жилой застройки в центре города, что повлияло на весь рынок в целом. Застройщики стремятся сдать дома к концу хозяйственного года, в свою очередь жильцы также мечтают переехать в новый дом к Рождеству”, — разъяснил он.

По корригированным сведениям, в ноябре минувшего года индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, составлял 1 594 евро/м². Если в том же месяце в индексированных городах было заключено 1 415 сделок с квартирной собственностью, то в декабре их количество несколько понизилось, составив 1 224 сделки.

Для сравнения: в декабре 2018 года в индексированных городах было совершено 1 177 сделок с квартирной собственностью.

При сопоставлении с прежним пиком цен, отмеченным в ноябре 2019 года, индекс повысился на 7 процентов. По сравнению с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi превысил его на 174 процента.