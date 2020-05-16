Потребители в стрессе: количество сделок с недвижимостью резко упало

В марте индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, по корригированным сведениям составлял 1 534 евро/м². Если в марте в индексированных городах было совершено 1 237 сделок с квартирной собственностью, то в апреле количество сделок составляло всего 765, что является самым низким результатом после января 2012 года. Для сравнения: в апреле 2019 года в индексированных городах было совершено 1 388 сделок с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что за спадом количества сделок стоит, в первую очередь, резкое снижение чувства уверенности потребителей, которое всего за один месяц рухнуло с -2 до уровня -18. “Чувство неуверенности в будущем углубилось, и, исходя из этого, планы приобретения недвижимости откладываются на неопределенное время. Кто-то опасается потерять рабочее место, кто-то ожидает снижения цен, однако в целом уровень стресса у потребителей в период коронакризиса существенно повысился”, — добавил он.

При сопоставлении с прежним пиком цен, отмеченным в декабре 2019 года, индекс расположен на 9 процентов ниже. При сравнении с самым низким за последние годы показателем, зафиксированным в июле 2009 года (624,2 евро/м²), индекс Pindi превышает его на 150 процентов.

При составлении фирмой Pindi Kinnisvara индекса цен учитывалась взвешенная средняя стоимость квадратного метра совершенных во всех уездных центрах и дополнительно также в городах Кохтла-Ярве и Нарве сделок купли-продажи с квартирной собственностью. В данном случае мы имеем дело с показателями, охватывающими жилье более 800 000 жителей республики на протяжении более чем пятнадцатилетней истории.

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