Предсказано глобальное снижение цен на жилье

В том, что снижение цен на жилье и другие виды недвижимости продолжится после отмены карантина, уверены 24 процента опрошенных инвесторов, 17 процентов продавцов и 15 процентов консультантов, показал проведенный Tranio опрос. Более трети продавцов (32 процента) полагают, что карантин не окажет никакого влияния на цены — они останутся прежними. С этим согласны 18 процентов инвесторов и 14 процентов консультантов.

“В ближайшие месяцы на рынке появятся объекты с дисконтом, как правило, проблемные, — предсказывают в Tranio. — Объекты со скидкой инвесторы должны быть готовы покупать “в кэш” и действовать быстро. Волну реальных банкротств на рынке зарубежной недвижимости стоит ожидать к осени — неэффективные и сильно закредитованные игроки из рецессии рискуют не выйти. Но проекты, у которых сохраняется стабильный арендный поток, будут продаваться без дисконта — это супермаркеты, жилые дома, дома престарелых”.

Ранее, в апреле, сообщалось о начале распродаж жилья в Италии и Франции. По наблюдениям риелторов, в целом в условиях пандемии коронавируса c начала марта 2020-го увеличилось число зарубежных вилл и апартаментов, выставленных на продажу с дисконтом до 30 процентов. Но несмотря на начавшиеся распродажи, число заявок на покупку недвижимости за границей в марте снизилось.