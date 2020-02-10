Продажа недвижимости. Какие сделки не подлежат налогообложению, а когда придется уплатить налог?

Согласно Закону о подоходном налоге, подоходным налогом не облагается прибыль, полученная от отчуждения жилого помещения, которое до отчуждения налогоплательщик использовал в качестве своего места жительства.

Для применения налогового освобождения закон устанавливает дополнительное условие: налоговое освобождение применяется только в отношении одной сделки в течение двух лет.

При применении положений о налоговом освобождении на практике возникает ряд вопросов.