Если вы решили продать квартиру или какую-либо другую недвижимость, то нужно учитывать, что с полученной за нее суммы, возможно, придется уплатить налог. Налогово-таможенный департамент объясняет, какие сделки с недвижимостью не подлежат налогообложению.
10.02.2020, 08:10
Продажа недвижимости. Какие сделки не подлежат налогообложению, а когда придется уплатить налог?
Согласно Закону о подоходном налоге, подоходным налогом не облагается прибыль, полученная от отчуждения жилого помещения, которое до отчуждения налогоплательщик использовал в качестве своего места жительства.
Для применения налогового освобождения закон устанавливает дополнительное условие: налоговое освобождение применяется только в отношении одной сделки в течение двух лет.
При применении положений о налоговом освобождении на практике возникает ряд вопросов.
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