Продажа жилья в новостройках вновь набирает обороты

Руководитель проекта команды Pindi Kinnisvara по продаже жилья в новостройках Янек Савельев признался, что введение чрезвычайного положения нанесло болезненный удар по застройщикам. “Были аннулированы даже уже вступившие в силу бронирования, а всего в апреле было

оформлено в общей сложности лишь 36 бронирований или обязательственно-правовых договоров купли-продажи на новые квартиры, что, вероятно, является самым низким показателем с того времени, когда началось строительство новых квартир, — заметил Савельев. — На сегодняшний день рынок уже оправился, и в июле количество бронирований составляло уже 201 единицу. Принимая во внимание, что в минувшем году в течение месяца бронировалось в среднем 296 новых квартир в Таллинне и Харьюмаа, можно утверждать, что после значительной паники рынок мощно восстанавливается.

“Особенно важно то, что в течение суровых весенних месяцев остаток новых выставленных на продажу квартир не вырос, а по-прежнему сохраняет стабильность в пределах 2 200 квартир, поскольку многие застройщики, опасаясь худшего, не приступали к строительству. Это позволило поддерживать равновесие между спросом и предложением. Исчезли также и большие скидки, вернее, застройщики сами в некоторой степени откорректировали прейскуранты таким образом, что приобретение новых квартир подешевело в размере до 5 процентов”, — добавил он.

Компания Pindi Kinnisvara проводит ежемесячный мониторинг продаж жилья в новостройках Таллинна и Харьюмаа, в ходе которого отслеживает активный остаток всех проектов новостроек. По состоянию на конец июля на продажу было выставлено в общей сложности 2 200 новых квартир, средняя стоимость квадратного метра в которых составляет 2 740 евро. Из числа предлагаемых квартир лишь в 436 полностью закончено строительство, т.е. около 80% новых квартир по-прежнему покупается до завершения строительства здания.