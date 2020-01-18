Директор по развитию US Real Estate Мартин Колга рассказал о том, как застройка территории Батарейной тюрьмы повлияет на цены на недвижимость в округе, пишет Äripäev.
Проект застройки Батарейной тюрьмы серьезно повысит цены на недвижимость в Пяхья-Таллинне
“Если посмотреть, что в этом районе будет происходить в течение следующих шести лет, то он получит полностью новый вид. Через привлекательность это повлияет и на спрос, и на ценность”, — сказал Колга.
Колга добавил, что компонент ожидания уже включен в цены.
По его словам, проект повлияет на всех жителей и гостей Таллинна, но цены на недвижимость он изменит именно в районах Каламая и Каларанна.
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