Проект застройки Батарейной тюрьмы серьезно повысит цены на недвижимость в Пяхья-Таллинне

“Если посмотреть, что в этом районе будет происходить в течение следующих шести лет, то он получит полностью новый вид. Через привлекательность это повлияет и на спрос, и на ценность”, — сказал Колга.

Колга добавил, что компонент ожидания уже включен в цены.

По его словам, проект повлияет на всех жителей и гостей Таллинна, но цены на недвижимость он изменит именно в районах Каламая и Каларанна.

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