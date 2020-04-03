Проверяй, потом покупай! На что следует обратить внимание при покупке квартиры в новом доме

Некоторые даже полагают, что в новых домах вообще не может быть технических проблем. Однако практика показывает, что спустя дни, недели или месяцы после новоселья в новом доме обнаруживаются недочеты или даже вполне серьезные проблемы. На что стоит обратить внимание при выборе жилья, узнавала “МК-Эстония”.

Сейчас принято бронировать себе квартиры в новых домах еще до того, как эти дома будут построены. Компьютерные технологии позволяют заблаговременно увидеть макет здания и даже визуальное изображение самой квартиры со всей планировкой, мебелью, горящим камином и красивыми гардинами на окнах. Такая “конфетка”, несомненно, привлекает, и после окончания строительства долгожданная квартира вполне может выглядеть именно так, как на картинке. Но под красивой оберткой может оказаться испорченный продукт.