Реакция на кризис: застройщики предлагают скидки на новое жилье

“В критические моменты занимающиеся недвижимостью девелоперы всегда идут на шаг впереди частных лиц и быстрее реагируют на изменения. Для покупателей хорошей новостью стало то, что многие застройщики проявляют большую гибкость в ходе переговоров о ценах и идут навстречу покупателям. На практике это может означать умеренное понижение цен, а иногда даже предложение бесплатного парковочного места или кладовой”, — сказал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

“Однако все же нельзя полностью утверждать, что подешевели все новые жилые площади. Скидки предлагают, в первую очередь, для тех проектов, которые приносят более высокую долю прибыли. Если с целью добиться быстрой продажи застройщик разумно оценил проект еще до наступления коронакризиса, то относительно недвижимости подобного вида до сих пор не возникала необходимость корригировать цены”, — добавил Сооман.

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