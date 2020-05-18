Многие застройщики, предлагающие новое жилье в многоквартирных домах, достаточно быстро отреагировали на кризисную ситуацию и привлекают заинтересованных покупателей значительно бόльшим количеством льготных предложений, чем прежде.
Реакция на кризис: застройщики предлагают скидки на новое жилье
“В критические моменты занимающиеся недвижимостью девелоперы всегда идут на шаг впереди частных лиц и быстрее реагируют на изменения. Для покупателей хорошей новостью стало то, что многие застройщики проявляют большую гибкость в ходе переговоров о ценах и идут навстречу покупателям. На практике это может означать умеренное понижение цен, а иногда даже предложение бесплатного парковочного места или кладовой”, — сказал член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.
“Однако все же нельзя полностью утверждать, что подешевели все новые жилые площади. Скидки предлагают, в первую очередь, для тех проектов, которые приносят более высокую долю прибыли. Если с целью добиться быстрой продажи застройщик разумно оценил проект еще до наступления коронакризиса, то относительно недвижимости подобного вида до сих пор не возникала необходимость корригировать цены”, — добавил Сооман.
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