Риелторы: резкое повышение цен на квартиры – всего лишь миф

“По данным статистики средняя стоимость квартир в Таллинне в настоящее время достигает 2 000 евро за квадратный метр, однако совершенно очевидно, что это полная ерунда. Цена квадратного метра приобретенных в октябре квартир составляла 2 000 евро, поскольку примерно треть сделок была заключена в существенно более дорогостоящих новостройках. При этом реальное повышение цен составляет всего несколько процентов в год”, — подтверждает член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

По его словам, статистика обладает большой силой, поскольку на самом деле собственник так называемого среднего жилья сразу же навешивает на свою квартиру ценник на две тысячи евро за квадратный метр. “Жаль людей, которые неверно рассчитали стоимость своей квартиры в панельном доме советского периода и наобещали своим детям “златые горы“”, — добавил он.

При расчете продажной стоимости своей квартиры Сооман советует все же исходить из реальных и сопоставимых цен сделок, а не из цены выставленного на продажу соседнего дома или из общего среднего показателя, который в зависимости от экономических циклов может резко упасть вниз или взлететь вверх. “В период спада квадратный метр средней таллиннской квартиры на самом деле не стоил даже и 700 евро. Просто в то время больше сделок заключали с более дешевыми и находившимися в худшем состоянии квартирами, что повлекло за собой вниз также и показатель средней стоимости”, — добавил он.

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