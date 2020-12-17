Сегодня на заседании Рийгикогу принял закон, основная цель которого– стимулировать и развивать рынок аренды и посредством этого предоставлять людям разумную альтернативу приобретению жилья в виде арендной жилплощади.
Рийгикогу принял закон, регулирующий договоры об аренде. Арендаторов и арендодателей ждут изменения
Регулирование вопросов аренды не менялось на протяжении почти 20 лет. В результате поправок участникам рынка будет дана возможность регулировать договорные отношения более гибко. При этом нужно учитывать необходимость действовать исходя из сбалансированных решений.
Согласно закону, в договорах о съеме жилья не будет больше абсолютного запрета на договорные штрафы. Также будет установлена максимальная ставка пеней. Помимо этого, сторонам будут даны более обширные возможности договориться о разделении обязанности по ремонту.
Для защиты арендаторов установлена возможность отказаться от договора в чрезвычайном порядке в случае, если арендодатель поднимает размер арендной платы в одностороннем порядке и для арендатора эта стоимость неприемлема. В такой ситуации арендную плату нельзя поднимать до окончания договора.
Арендодатель получит право расторгнуть договор с арендатором при наличии меньшей задолженности чем ранее и за более короткий срок (два месяца вместо трех).
Также, предусмотрены ограничения на размер договорных штрафов, ряд требований к содержанию и оформлению соглашений по ремонтным обязательствам. Будут введены более обширные обязанности по информированию о расторжении договора ввиду задолженности.
За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений в Обязательственно-правовой закон (232 SE) проголосовали 73 депутата Рийгикогу. Восемь проголосовали против.
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