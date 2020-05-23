Рискнуть или подождать? Кризис ставит покупателей недвижимости перед трудным выбором

По словам руководителя отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма, деньги за кредит в случае с новостройками переводятся клиенту, когда недвижимость полностью готова и при условии, что у кредитополучателя достаточный для выплаты кредита доход. “Если доход существенно снизился или человек вовсе остался без дохода, то кредит не выплачивается”, — отметила представитель банка.

“Причина — прежде всего, желание избежать ситуации, когда у кредитополучаетля сразу же возникают проблемы с выплатой. Это принцип действовал до коронакризиса и действует сейчас”, — отметила она и добавила, что такое все же случается редко.

По словам руководителя сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осиповой, при выдаче кредита банки должны исходить прежде всего из платежеспособности клиента. “Если она снизилась, снижается и сумма кредита. Зачастую решение о кредите принималось на основании не самых верхних границ ставок обслуживания кредита, так что уменьшение зарплаты может даже не сказаться на размере суммы”, — добавила она.

По словам специалиста, проблема может возникнуть, если человек уже оплатил бронирование, а теперь хочет отказаться от сделки. “В таком случае нужно пересмотреть договор о бронировании и приступить к переговорам с застройщиком по части возвращения оплаты за бронирование. Если вы хотите купить конкретную квартиру, то можно попробовать договориться и отложить сделку на какое-то время”.

Осипова говорит, что в качестве одного из вариантов можно перепродать свой договор о бронировании, получив таким образом обратно деньги. Также было бы неплохо поинтересоваться у банка, на какую сумму кредита вы можете рассчитывать, и рассмотреть возможность увеличения самофинансирования.

Пяргма также советует поговорить с застройщиком: “Обязательственно-правовые договора разные, и если покупатель хочет отказаться от сделки, то в случае необходимости он может обратиться за юридической помощью”.

По словам Осиповой, в последние годы стало больше клиентов, которые покупают новое жилье, но оставляют старое с целью сдачи в аренду. Этим людям, возможно, следует отказаться от такого варианта и увеличить самофинансирование за счет продажи имеющейся недвижимости. “Также советую связаться с банком и увеличить в договоре срок выплат по кредиту”, — добавила она.