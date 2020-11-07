Рост заболеваемости коронавирусом увеличил спрос: зачем люди снимают небольшие квартиры в центре Таллинна?

По словам исполнительного директора портала недвижимости Kinnisvara24.ee Катрин Арон, в начале ноября несколько крупных компаний в качестве меры предосторожности закрыли свои офисы: “Рост числа заболеваний снова заставил людей проявлять осторожность. Они ищут альтернативу работе в открытом офисе, но, поскольку дома многим трудно сконцентрироваться, для повседневной работы снимают небольшие помещения”.

Для работы востребованы в первую очередь однокомнатные квартиры, расположенные недалеко от центра Таллинна. В начале ноября в отношении таких квартир было заключено на 20% больше договоров аренды, чем месяц назад, в начале октября. “На данный момент на портале представлены 337 однокомнатных таллиннских квартир площадью до 40 квадратных метров, а месяц назад таких квартир предлагалось на 20% больше”, — отметил Арон.

По словам Катрин Арон, коронавирус повлиял на рынок недвижимости в нескольких аспектах: “В наибольшей мере падение доходов от недвижимости коснулось собственников, которые обычно сдают недвижимость туристам. Спрос на квартиры для краткосрочной аренды среди иностранцев практически отсутствует, что увеличило количество предложений на рынке долгосрочной аренды. С другой стороны, растет интерес к квартирам, которые подходят для удаленной работы, и квартиры, которые обычно сдают в аренду туристам, теперь предлагают как домашние офисы”.

Арон привела примеры подходящих для домашнего офиса квартир:

1. На тихой улице во внутреннем квартале в Китсекюла сдается в аренду квартира в недавно построенном Keava Galeriimaja

2. В центре города сдают в аренду необставленную квартиру с открытой планировкой

3. Расположенная в старом городе 1-комнатная квартира

4. Просторная 1-комнатная квартира с парковочным местом в центре города

5. 5.1-комнатная качественно обставленная квартира-студия в новом квартале Кодулахе вблизи пляжа Штромка

6. Удобно расположенная квартира типа “лофт” в центре города на Кельдримяэ

7. Светлая квартира в новом девелоперском проекте Das Haus

8. Уютная квартира-студия на цокольном этаже в сердце Кадриорга

9. Стильная и роскошная квартира в центре города на улице Рауа

10. Квартира-студия с высокими потолками в Noblessner