Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев

“Старый фонд — а сегодня к нему уже можно отнести не только дореволюционные постройки, но и здания 20-30-х и даже 60-70-х годов, — может принести проблемы. В 1930-1950-е годы использовали различные вариации кирпичей и засыпку шлаком при строительстве, это может быть небезопасно и давать вредный химический фон даже сегодня, — говорит Юлия Грызенкова, заместитель заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и страхования Финансового университета при Правительстве России. — В 60-70-е проводились эксперименты с фенольными присадками в бетон и использованием асбеста. Известно, что часть панельных домов с фенольными присадками расселили, но не все (в панельных домах серии П-49 фенолформальдегид добавлялся не только в бетон для ускорения затвердевания, но и в утеплители и межплиточные стыки — прим. “Ленты.ру”). Про эти особенности можно узнать в БТИ”.

“До сих пор на слуху истории про “фенольные дома” — эти серые девятиэтажки до сих пор можно встретить, — рассказывает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании “БЕСТ-Новострой”. — Всего таких домов было более 200, большинство из них уже снесены. Некоторые собственники квартир в оставшихся таких домах объединились и включили их в программу реновации”.

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Еще один известный стройматериал, давно признанный опасным для здоровья, — асбест. “Это минеральное волокно в середине прошлого века широко использовали в производстве многих материалов — бетонных плит, штукатурки, шифера, — говорит Мария Литинецкая, управляющий партнер компании “Метриум”, участник партнерской сети CBRE. — Установлено, что асбестовая пыль — опасный канцероген, который вызывает различные виды рака. Материал использовался при строительстве хрущевок примерно до 1960-х, но эти дома были снесены еще в первую волну расселения. Сейчас асбест, конечно, запрещен. Но это не единственная опасность. Так, после 1986 года при производстве железобетонных плит и арматуры использовался металл, попавший в зону радиоактивного загрязнения на Чернобыльской АЭС. Причем доподлинно неизвестно, по каким адресам построены дома с использованием этого металла”.

“Иногда источник распространения токсичных веществ может носить локальный характер — к примеру, сантехническая кабина могла быть возведена из асбестовых перегородок”, — добавляет Юлия Антясова, руководитель офиса “Новогиреево” “МИЭЛЬ — Сеть офисов недвижимости”.

“Основная опасность, которую могут нести строительные материалы при определенных условиях, — это потенциальная радиоактивность. От природы она свойственна и кирпичу, и горным заполнителям бетонной смеси, и железной арматуре, — говорит Татьяна Подкидышева, директор по продажам “НДВ — Супермаркет Недвижимости”. — Бетон в соединении с некоторыми добавками выделяет в помещении аммиак, фенол и формальдегид. В панельных домах утеплители из синтетических материалов — например, полистирола — во время горения или при сильном нагревании также могут быть крайне токсичными. Но это все — при неудачно сложившихся обстоятельствах, причина которых — человеческий фактор. Один специалист превысил дозировку наполнителя, другой не проверил, третий допустил к продаже и использованию в строительстве…”

Впрочем, есть для владельцев квартир в старых домах и хорошие новости: как правило, все проблемы, связанные с “токсичной стройкой”, принимают на себя первые поколения жильцов.