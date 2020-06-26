По сравнению с маем прошлого года, количество сделок со столичными квартирами в странах Балтии снизилось минимум на треть в этом году. Однако ситуация в Таллинне немного лучше, чем в Риге и Вильнюсе, следует из статистики бюро недвижимости 1Partner Kinnisvara.
26.06.2020, 08:00
Рынок недвижимости в Таллинне выделяется среди балтийских столиц
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае этого года количество сделок с квартирами больше всего сократилось в Риге — на 43%, а в Таллинне и Вильнюсе — на 36%.
По сравнению с апрелем этого года количество сделок восстановилось быстрее всего в Таллинне, где в мае по сравнению с апрелем рост составил уже 15%. По сравнению с апрелем, количество сделок с квартирами в Вильнюсе сократилось в мае на 19%, а в Риге — на 3%
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