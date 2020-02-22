Самая дорогая съемная квартира в Таллинне стоит 3500 евро за месяц. Что в других городах?

Сама дорогая из сдающихся на настоящий момент в столице квартир стоит 3500 евро в месяц. Это квартира площадью 200 квадратных метров в Старом Таллинне с изумительным видом. Смотрите фотографии ЗДЕСЬ. Если же вас интересует средний ценовой диапазон, то можно выбрать что-то наподобие ЭТОЙ двухкомнатной квартиры.

В летней столице Пярну сама дорогая квартира стоит 1500 евро в месяц. Это роскошная квартира в прибрежном районе Ранна, имеющая четыре комнаты и более 100 квадратных метров жилой площади. С объявлением можно ознакомься ЗДЕСЬ. Классический представитель среднего ценового диапазона — ЗДЕСЬ.

В Тарту самая дорогая из сдаваемых в аренду кварир находится в Супилинна. Владелец просит за квартиру, удостоенную титула “Kaunis Kodu-2018” (“Красивый дом”), 950 евро в месяц. Это четырехкомнатная квартира класса люкс с качественной мебелью, террасой и баней. Объявление доступно ЗДЕСЬ. Классический представитель среднего ценового диапазона — ЭТА двухкомнатная квартира.