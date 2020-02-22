Цена на аренду квартир сильно зависят от города. Если в Таллинне самая высокая цена составляет 3500 евро в месяц, то в Нарве — “всего” 600 евро.
Самая дорогая съемная квартира в Таллинне стоит 3500 евро за месяц. Что в других городах?
Сама дорогая из сдающихся на настоящий момент в столице квартир стоит 3500 евро в месяц. Это квартира площадью 200 квадратных метров в Старом Таллинне с изумительным видом. Смотрите фотографии ЗДЕСЬ. Если же вас интересует средний ценовой диапазон, то можно выбрать что-то наподобие ЭТОЙ двухкомнатной квартиры.
В летней столице Пярну сама дорогая квартира стоит 1500 евро в месяц. Это роскошная квартира в прибрежном районе Ранна, имеющая четыре комнаты и более 100 квадратных метров жилой площади. С объявлением можно ознакомься ЗДЕСЬ. Классический представитель среднего ценового диапазона — ЗДЕСЬ.
В Тарту самая дорогая из сдаваемых в аренду кварир находится в Супилинна. Владелец просит за квартиру, удостоенную титула “Kaunis Kodu-2018” (“Красивый дом”), 950 евро в месяц. Это четырехкомнатная квартира класса люкс с качественной мебелью, террасой и баней. Объявление доступно ЗДЕСЬ. Классический представитель среднего ценового диапазона — ЭТА двухкомнатная квартира.
Самая дорогая съемная квартира Нарвы стоит 600 евро. Для Нарвы эта сумма может показаться слишком большой, но надо понимать, что арендатор получит четырехкомнатную квартиру площадью 107 квадратных метров прямо в сердце города, напротив замка Германа. Сам дом построен в сталинское время. Фотографии найдете ЗДЕСЬ. По средней цене в Нарве можно арендовать ТАКУЮ квартиру.
|Кол-во комнат
|Тарту
|Таллинн
|Нарва
|Пярну
|1
|255
|357
|157
|232
|2
|425
|590
|223
|349
|3
|585
|934
|278
|481
|4
|765
|1378
|600
|810
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