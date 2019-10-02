Поскольку всемирно известному телевизионному повару Гордону Рамзи еще не удалось получить разрешение на установку произведенной в Эстонии сауны-иглу во дворе своего дома в Англии, у жителей нашей страны есть уникальная возможность приобрести сделанную по заказу Рамзи сауну.
Сделанную для Гордона Рамзи сауну-иглу продают в Эстонии
Член правления Iglucraft Прийт Каллас рассказал, что сделанная для Гордона Рамзи сауна сейчас находится в деревне Лейе Вильяндиского уезда, и поскольку для получения разрешения клиенту требуется время, компания решила ее продать. “У жителей Эстонии есть уникальная возможность приобрести эксклюзивную сауну-иглу, построенную специально для Гордона Рамзи. Я надеюсь, что вскоре Гордон сможет получить необходимое разрешение, после чего мы сделаем новую сауну и подготовим ее к транспортировке в английский Корнуолл”, — пояснил Каллас.
Iglucraft OÜ начинала с производства дизайнерских саун, но сегодня значительную часть продаж составляют компактные дома. В год компания продает около 100 компактных домов и 75 саун, но планирует в несколько раз нарастить объемы производства домов.
Типовые модели саун-иглу стоят от 9900 до 15 900 евро, но возможны и эксклюзивные решения. Все сауны производятся вручную только в Эстонии, но Iglucraft предлагает транспортировку и установку по всему миру.
Эстонское предприятие Iglucraft находится в деревне Лейе Вильяндиского уезда и производит сауны-иглу с 2014 года, а компактные дома — с 2017 года. Предприятие продает свою продукцию по всему миру — дома и сауны Iglucraft можно увидеть в Японии, Великобритании, Австралии, Бельгии, Норвегии, Германии и не только. В Iglucraft работает 23 человека. Оборот предприятия за 2018 год составил 1,2 миллиона евро.
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