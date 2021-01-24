Несмотря на весенние события минувшего года, вызвавшие глубокий шок у всего населения, рынок недвижимости достаточно быстро оправился от оцепенения, и к концу года в целом ряде городов были побиты прежние ценовые рекорды. Да и количество сделок также восстановилось до такого уровня, будто ранее ничего серьезного не происходило.
Шесть причин, благодаря которым рынок недвижимости установил ряд рекордов вопреки кризису
Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что индекс Pindi, отражающий стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в декабре вырос на целых 10%, достигнув наивысшего исторического уровня, составившего 1 834 евро/м².
“Несмотря на то, что определяемый Институтом конъюнктуры показатель чувства уверенности потребителей в конце года был значительно ниже обычного (-18), судя по первичным оценкам, на рынке недвижимости это никак не отразилось. Хотелось бы отметить некоторые причины, по которым этот рынок сохраняет свою активность”, — предложил Сооман.
“Во-первых, реальное количество сделок не является достаточно точным отражением сегодняшних решений о покупке. Например, в Таллинне в ноябре и декабре было совершено около 40% сделок с новыми квартирами, решения о покупке которых были оформлены значительно раньше. Причиной этого попросту стало то, что строительство домов было завершено лишь в конце года. Помимо кажущегося роста активности заключения сделок на рост показателей ценовой статистики в значительной степени повлияли сделки, заключенные с более дорогими по сравнению со средней стоимостью новыми квартирами”, — сказал он.
“Во-вторых, весной и частично летом рынок недвижимости еще в значительной степени находился в замороженном состоянии, однако жизнь идет дальше, и накопившиеся потенциальные сделки, заключение которых весной было вынужденно приостановлено, в конце года все же состоялись”, — продолжил Сооман.
“В третьих, несмотря на то, что весной банки старались всячески уклоняться от выдачи кредитов, сейчас они стали вновь проявлять достаточно высокую активность, что теперь позволяет заключать сделки также и тем, у кого не хватает собственных средств для оплаты недвижимости”, — сказал он.
“В-четвертых, общее состояние экономики оказалось значительно лучше, чем многие опасались, но при этом целый ряд секторов — в первую очередь, туризм — все же оказался в достаточно бедственном положении. Однако процесс этот не обрел всеобщий характер, и массовой безработицы, которой многие так опасались, в конце года не наблюдалось, что дополнительно придало людям достаточно смелости”, — заметил Сооман.
“В-пятых, весьма значительное количество объектов недвижимости, выставленных на продажу под влиянием весеннего шока, было изъято из числа имеющихся на рынке предложений. Недостаточное количество предлагаемых возможностей позволяет рынку поддерживать равновесие и способствует повышению чувства уверенности покупателей в том, что ценность недвижимости сохранится на достойном уровне”, — добавил он.
“Шестым и, вероятно, самым существенным является следующее обстоятельство. Несмотря на то, что доля неоплаченных кредитов понемногу растет, банки твердо усвоили урок предыдущего кризиса, состоящий в том, что необходимо находить решения совместно с клиентами, а не “силой” изымать у них объекты недвижимости и массово выставлять их на принудительную продажу. Именно принудительные аукционы стали источником спада во время всех кризисов, происходивших в сфере недвижимости”, — завершил свой перечень Сооман.
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