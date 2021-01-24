Шесть причин, благодаря которым рынок недвижимости установил ряд рекордов вопреки кризису

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что индекс Pindi, отражающий стоимость сделок с квартирной собственностью в 17 крупнейших городах Эстонии, в декабре вырос на целых 10%, достигнув наивысшего исторического уровня, составившего 1 834 евро/м².

“Несмотря на то, что определяемый Институтом конъюнктуры показатель чувства уверенности потребителей в конце года был значительно ниже обычного (-18), судя по первичным оценкам, на рынке недвижимости это никак не отразилось. Хотелось бы отметить некоторые причины, по которым этот рынок сохраняет свою активность”, — предложил Сооман.

“Во-первых, реальное количество сделок не является достаточно точным отражением сегодняшних решений о покупке. Например, в Таллинне в ноябре и декабре было совершено около 40% сделок с новыми квартирами, решения о покупке которых были оформлены значительно раньше. Причиной этого попросту стало то, что строительство домов было завершено лишь в конце года. Помимо кажущегося роста активности заключения сделок на рост показателей ценовой статистики в значительной степени повлияли сделки, заключенные с более дорогими по сравнению со средней стоимостью новыми квартирами”, — сказал он.

“Во-вторых, весной и частично летом рынок недвижимости еще в значительной степени находился в замороженном состоянии, однако жизнь идет дальше, и накопившиеся потенциальные сделки, заключение которых весной было вынужденно приостановлено, в конце года все же состоялись”, — продолжил Сооман.

“В третьих, несмотря на то, что весной банки старались всячески уклоняться от выдачи кредитов, сейчас они стали вновь проявлять достаточно высокую активность, что теперь позволяет заключать сделки также и тем, у кого не хватает собственных средств для оплаты недвижимости”, — сказал он.

“В-четвертых, общее состояние экономики оказалось значительно лучше, чем многие опасались, но при этом целый ряд секторов — в первую очередь, туризм — все же оказался в достаточно бедственном положении. Однако процесс этот не обрел всеобщий характер, и массовой безработицы, которой многие так опасались, в конце года не наблюдалось, что дополнительно придало людям достаточно смелости”, — заметил Сооман.