Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман описывает наиболее распространенные мифы на рынке недвижимости, а также то, какой урок из них можно извлечь.
Шесть распространенных мифов о рынке недвижимости, которые не соответствуют действительности
Недвижимость продает себя сама, мне не нужно ничего делать!
“Правила фен-шуй, положительная и негативная аура, а также внутреннее чувство гораздо больше управляют решениями покупателей, чем можно было бы предположить. Если собственник квартиры — заядлый курильщик, то человек с обостренным обонянием может отказаться от ее покупки даже невзирая на то, что владелец не курил в комнате уже несколько недель. Еще хуже складывается ситуация с продажей, когда придя в квартиру, потенциальный покупатель видит вереницу пивных бутылок или давно не мытый унитаз. Такая неприглядная картина может заставить его сделать определенные неблагоприятные выводы, которые могут вовсе и не соответствовать действительности, однако сделка может расстроиться.
Перед продажей советуем тщательно убрать квартиру, зажечь свечи, сварить кофе и поставить цветы в вазу. Покупатель ищет не только объект недвижимости, но и гармонию, которую букет свежих цветов может создать гораздо лучше, чем, например, сохнущее на радиаторе белье”, — пояснил Сооман. “С другой стороны, нет причин чрезмерно напрягаться. Результаты т.н. санитарного ремонта с небрежно побеленными потолками и наскоро приклеенными обоями, как правило, бросаются в глаза и создают впечатление, которое вовсе не укрепляет доверие. Также не следует и закрывать конструкции, поскольку это может вызвать подозрение, что что-то хотят скрыть”, — добавил он.
“Все маклеры, занимающиеся недвижимостью, одинаковые”
“Единственное, что связывает маклеров, занимающихся недвижимостью, — это то, что все они люди. Остальное зависит от культуры труда на фирме и, безусловно, также и от личных мотиваций маклера. Не рассуждая долго на эту тему, хочу посоветовать следующее: если маклер не представил исчерпывающий обзор рынка относительно выставляемой на продажу недвижимости вместе с конкурирующими предложениями и информацией о совершенных в регионе сделках, то вы имеете дело с нерадивым или не владеющим информацией маклером. В худшем случае он еще может начать щелкать телефоном, выдавая кривые снимки объекта. С таким маклером лучше сразу распрощаться”, — сказал Сооман.
“Цена всегда должна быть с запасом, чтобы можно было торговаться”
“Вы продаете или выуживаете информацию? Знакомые еще с советских времен истории, когда к одному продавцу огурцов выстроилась длинная очередь, а к другому никто не подходит. В условиях рыночной торговли такой подход до сих пор вызывает распри, однако в секторе недвижимости победителем становится тот, кому удается довести дело до заключения сделки. Продажа по слишком низкой цене — это все равно, что игра в Деда Мороза. При этом явно завышенная в ходе конкурентной гонки оценка по сравнению с предложениями соседних домов никоим образом не приблизит собственника недвижимости к заключению сделки. Покупатель отнюдь не глупец”, — заключил Сооман.
“Ну, у продавца просто не хватило времени оформить разрешение на пользование …”
“В подобной ситуации могу дать только один совет: покупай задешево или беги. Отсутствие разрешения на пользование жилой недвижимостью — это катастрофа, преодолеть которую поможет только снос, масштабная реновация или огромное количество бумаг. Перед продажей ни один собственник недвижимости — просто от лени иди из-за нехватки времени — не забудет получить разрешение на пользование”, — заверил Сооман.
“Я не нуждаюсь в помощи строительного эксперта при покупке дома!”
“Здоровые люди обычно не ходят к врачу просто так, если только у них нет какого-то внутреннего побуждения. Тем не менее, бόльшая часть заболеваний, развивающихся на ранней стадии, обнаруживается именно в ходе обычной рутинной проверки. Когда вы собираетесь приобрести недвижимость — особенно это касается частных жилых домов — стоит пригласить строительного эксперта, чтобы он все тщательно проверил. Ни один покупатель жилья не желал бы заполучить дом, пораженный домовым грибом или имеющий иные скрытые дефекты, которые могут довести дело до суда”, — пояснил Сооман.
“Каждая покупка недвижимости должна быть инвестицией”
“Чем больше сумма взятого для заключения сделки кредита, тем тщательнее следует подходить к подтверждению экономической целесообразности покупки. В идеале у каждого покупателя жилья должны иметься достаточные сбережения, чтобы подобно спекулянтам постоянно подсчитывать прибыль или убытки. Если же сделка заключается исключительно за счет собственных средств, то большее значение обретают эмоции, а не быстрая прибыль, возможный доход от сдачи в аренду или рентабельность собственного капитала”, — добавил Сооман.
Молниеносная реакция Медведева на скандальное видео с Дзюбой
Игрок Chaos о CS:GO
Боролся с ломкой: именно так прошел последний месяц Марадоны
Мальчик-гений, предсказавший вспышку КОВИД: новое пророчество