Шесть распространенных мифов о рынке недвижимости, которые не соответствуют действительности

Недвижимость продает себя сама, мне не нужно ничего делать!

“Правила фен-шуй, положительная и негативная аура, а также внутреннее чувство гораздо больше управляют решениями покупателей, чем можно было бы предположить. Если собственник квартиры — заядлый курильщик, то человек с обостренным обонянием может отказаться от ее покупки даже невзирая на то, что владелец не курил в комнате уже несколько недель. Еще хуже складывается ситуация с продажей, когда придя в квартиру, потенциальный покупатель видит вереницу пивных бутылок или давно не мытый унитаз. Такая неприглядная картина может заставить его сделать определенные неблагоприятные выводы, которые могут вовсе и не соответствовать действительности, однако сделка может расстроиться.

Перед продажей советуем тщательно убрать квартиру, зажечь свечи, сварить кофе и поставить цветы в вазу. Покупатель ищет не только объект недвижимости, но и гармонию, которую букет свежих цветов может создать гораздо лучше, чем, например, сохнущее на радиаторе белье”, — пояснил Сооман. “С другой стороны, нет причин чрезмерно напрягаться. Результаты т.н. санитарного ремонта с небрежно побеленными потолками и наскоро приклеенными обоями, как правило, бросаются в глаза и создают впечатление, которое вовсе не укрепляет доверие. Также не следует и закрывать конструкции, поскольку это может вызвать подозрение, что что-то хотят скрыть”, — добавил он.

“Все маклеры, занимающиеся недвижимостью, одинаковые”

“Единственное, что связывает маклеров, занимающихся недвижимостью, — это то, что все они люди. Остальное зависит от культуры труда на фирме и, безусловно, также и от личных мотиваций маклера. Не рассуждая долго на эту тему, хочу посоветовать следующее: если маклер не представил исчерпывающий обзор рынка относительно выставляемой на продажу недвижимости вместе с конкурирующими предложениями и информацией о совершенных в регионе сделках, то вы имеете дело с нерадивым или не владеющим информацией маклером. В худшем случае он еще может начать щелкать телефоном, выдавая кривые снимки объекта. С таким маклером лучше сразу распрощаться”, — сказал Сооман.