В Швеции задумались о переформатировании коммерческих площадей, которые освободились из-за пандемии коронавируса, в жилую недвижимость. Данная инициатива может помочь решить вопрос с хронической нехваткой жилья в стране. Об этом пишет Лента.Ру со ссылкой на Reuters.
Швеция задумала переделать магазины в жилье. Почему и зачем?
На данный момент правительство Швеции изучает этот вопрос, чтобы восполнить дефицит примерно в 140 тысяч домов. Пустующие магазины и офисы хотят переделать в жилье, поскольку, согласно данным исследований, примерно пятая часть шведских рабочих после пандемии останется на удаленке. Соответственно, из-за них освободятся коммерческие помещения.
Многие компании, в частности магазины онлайн-торговли, поняли, что больше не нуждаются в столь больших офисах. К тому же отказ от лишних квадратных метров позволяет сэкономить на аренде во время кризиса. Однако не все объекты подходят для модернизации: многие не соответствуют из-за недостаточной инсоляции или близкого расположения к транспортным узлам.
Строгие нормативы в сфере строительства делают возведение зданий в Швеции одним из самых дорогих в Европе. Налоговые льготы по ипотечным кредитам, нулевой налог на недвижимость и серьезно регулируемый рынок аренды привели к росту цен для покупателей жилья и повысили уровень задолженности домохозяйств до предельных показателей.
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