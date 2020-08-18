Скидки на рынке недвижимости — миф или реальность?

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что в секторе недвижимости до настоящего времени наблюдался процесс вполне переносимого мягкого проседания. “Скажу прямо: нет ни малейших оснований для безудержного оптимизма, однако на данном этапе собственники недвижимости могут дышать более спокойно. Достаточно резкое падение количества сделок оказалось временным явлением, и в настоящее время, похоже, что и на рынке недвижимости жизнь спокойно продолжается в привычном ритме. Покупатели вернулись на рынок и в полной мере наслаждаются возможностью поторговаться относительно цены”, — добавил он.

“Массового снижения цен не произошло. Скорее, можно сказать, что иллюзорные надежды, которые многие лелеяли до введения чрезвычайного положения, сейчас адаптируются к новым реалиям. Однако в некоторых регионах все же отмечается снижение стоимости сделок до десяти процентов. Именно это и повлекло за собой более агрессивный, чем прежде, торг, хотя, принимая во внимание грандиозные масштабы обусловленного коронавирусом кризиса, снижение оказалось достаточно умеренным”, — пояснил Сооман.

“При этом никак нельзя не учитывать тот факт, что если вследствие возникновения новых очагов инфекционного заболевания людям вновь придется оставаться дома, то разрушительные для туристического сектора последствия чрезвычайного положения непременно затронут и другие сферы, в том числе и рынок недвижимости”, — добавил Сооман.