Скрытые сокровища сферы недвижимости Харьюского уезда, или Во что стоит инвестировать?

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Самым большим преимуществом поселка Арукюла является сверхбыстрое сообщение с центром Таллинна. Поездка на поезде до Балтийского вокзала занимает всего 25 минут, а до станции Юлемисте — только 16 минут. В главном поселке волости Раасику есть все, что должно быть в волостном центре, в том числе даже своя певческая эстрада. Хотя в идиллическом Арукюла и нет гимназии, большинство окончивших местную основную школу детей учатся в Юриской гимназии, расположенной в нескольких километрах от поселка. Арукюла исторически является частью Юриского кихельконда, и эти тесно связанные между собой поселки соединяет также маршрутный автобус. Совсем недавно в Арукюла было построено несколько многоквартирных домов, все жилые площади в которых на сегодняшний день уже проданы. В данном случае речь идет о самом дорогом поселке из этого списка.



Кийза



Бывший дачный район постепенно разросся в крупный район жилых домов. Кийза вместе с прилегающими деревнями-спутниками Рообука и Куртна, а также поселком Аэспа за последние годы прошел значительный путь развития. Железнодорожные станции, образцовое автобусное сообщение, магазины, аптека и новейший народный дом удовлетворяют первоочередные потребности всех жителей. Хотя в Кийза нет школы, школьный автобус доставляет детей как в расположенный в Куртна детский сад-основную школу, так и в Сакускую гимназию. Жилой фонд в Кийза, Рообука и Аэспа состоит преимущественно из частных домов, перестроенных из дач, но в Куртна есть и квартиры, хотя на продажу они выставляются крайне редко.



Эмари



Безусловно, самый большой сюрприз в этом списке. Эмари, вероятно, один из самых безопасных регионов Эстонии, поскольку ни один негодяй не рискнет померяться силами с получившими боевую выучку военнослужащими или украсть что-либо у них за спиной. По аналогии с Тапа спрос на услуги сектора обслуживания здесь стремительно вырос, хотя предприимчивые люди еще не успели дойти до конкретных дел в каждой сфере. До тех пор, пока Эстония является членом НАТО, авиабаза в Эмари никуда не исчезнет вместе с

высокооплачиваемыми военнослужащими иностранных государств, и в будущем некогда полузаброшенный поселок, непременно, станет приятным местом для жизни с достойными центрами досуга и обслуживания.