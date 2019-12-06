Собираетесь купить квартиру? Читайте, как не переплатить!

Разница между ценой выставленных на продажу квартир и реальными ценами сделок зачастую исчисляется десятками процентов, поэтому чрезмерно завышенные продажные цены могут ввести покупателя недвижимости в заблуждение.
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Руководитель службы оценки недвижимости Pindi Kinnisvara Андрес Тедер заметил, что в зависимости от города разница между предлагаемыми в процессе продажи и реальными ценами может составлять от двух десятков до несколько сотен процентов, и обычный человек, далекий от происходящего в секторе недвижимости, может даже не понимать, сколько на самом деле стоит интересующая его квартира.
“Реальные цены сделок всегда были ниже, чем указанные в предложениях о продаже. Человеку свойственно оценивать свое имущество выше, чем заключение посторонних. Люди часто не принимают во внимание амортизацию жилой площади, а устаревшую систему отопления также оценивают выше, чем она стоит в действительности. Кроме того, переоценивается созданное своими руками, что для покупателя может вовсе означать дополнительные расходы на ремонт”, — перечислил Тедер.
Он добавил, что у людей, желающих продать свое жилье, как правило, нет под рукой адекватной базы данных. “Люди обычно пользуются информацией, представленной на порталах недвижимости, где многие предложения уже изначально были переоценены, а к ним добавляется еще и дополнительная сумма, вызванная сентиментальными воспоминаниями. По сути дела, мы имеем эффект снежного кома, когда с каждой последующей квартирой цена накручивается еще выше”, — пояснил он.
“Поскольку база данных доступна только для лицензированных оценщиков недвижимости, если вы желаете купить конкретную квартиру, то единственное разумное решение — заказать её экспертную оценку, то есть, говоря доступным языком, акт оценки. Те, кто покупает жилье в кредит, в любом случае должен заказать его оценку, однако половина сделок на рынке заключается с привлечением собственных средств, и именно в таких случаях повышается риск переплаты за недвижимость”, — пояснил Тедер.
“На самом деле, некоторые покупатели готовы платить даже больше за особенную жилплощадь, если на основе сравниваемых сделок была выведена её рыночная стоимость. Однако было бы, по крайней мере, полезно знать, переплачиваете ли вы и насколько”, — добавил Тедер.
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