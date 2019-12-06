Собираетесь купить квартиру? Читайте, как не переплатить!

Руководитель службы оценки недвижимости Pindi Kinnisvara Андрес Тедер заметил, что в зависимости от города разница между предлагаемыми в процессе продажи и реальными ценами может составлять от двух десятков до несколько сотен процентов, и обычный человек, далекий от происходящего в секторе недвижимости, может даже не понимать, сколько на самом деле стоит интересующая его квартира.

“Реальные цены сделок всегда были ниже, чем указанные в предложениях о продаже. Человеку свойственно оценивать свое имущество выше, чем заключение посторонних. Люди часто не принимают во внимание амортизацию жилой площади, а устаревшую систему отопления также оценивают выше, чем она стоит в действительности. Кроме того, переоценивается созданное своими руками, что для покупателя может вовсе означать дополнительные расходы на ремонт”, — перечислил Тедер.

Он добавил, что у людей, желающих продать свое жилье, как правило, нет под рукой адекватной базы данных. “Люди обычно пользуются информацией, представленной на порталах недвижимости, где многие предложения уже изначально были переоценены, а к ним добавляется еще и дополнительная сумма, вызванная сентиментальными воспоминаниями. По сути дела, мы имеем эффект снежного кома, когда с каждой последующей квартирой цена накручивается еще выше”, — пояснил он.