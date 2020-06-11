Собственники малых жилых домов смогут получать более крупные пособия для проведения масштабных работ по реконструкции

“Благодаря выделенным правительством дополнительным средствам KredEx предлагает пособие на реконструкцию малых жилых домов в объеме, более чем вдвое превышающем объемы предыдущих лет, — сказал председатель правления KredEx Лехар Кютт. — Максимальная сумма пособия увеличилась по сравнению с суммой предыдущих лет в 15 000 евро, в зависимости от региона, до 30-50% от стоимости строительных работ или до 30 000-50 000 евро”.

В общей сложности нынешний объем пособий, предназначенных на реконструкцию малых жилых домов (в т.ч. рядных домов, дач и садовых домиков), составляет более 3,3 миллиона евро, 2 миллиона из которых правительство выделило в рамках дополнительного бюджета этого года.

По словам начальника отдела жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, размер пособия зависит, прежде всего, от объема и бюджета работ, частично и от местонахождения здания — в Таллинне и Тарту максимальное пособие на целостную реконструкцию малого жилого дома составляет 30% или до 30 000 евро, в окружающих волостях Харьюмаа и Тартумаа* — до 40% или до 40 000 евро, в других регионах Эстонии — до 50% или до 50 000 евро.

“О получении пособия на реконструкцию можно ходатайствовать также в целях повышения энергоэффективности дачи или садового домика — до 30% от стоимости работ или максимально до 30 000 евро на один дом, — добавила Рейнсалу. — Можно также ходатайствовать о пособии на частичную реновацию в размере до 30% от стоимости работ или до 20 000 евро”.

В этом году пособия на реконструкцию малых жилых домов значительно расширяют также круг зданий, для которых можно получить пособие. О пособии можно ходатайствовать для реконструкции введенных в эксплуатацию до 2000 года (самое ранее — 1993 г.) частного дома, бокса рядного дома или дома на две семьи, жилого дома с двумя квартирами или рядного дома, а также дачи или садового домика.

Среди финансируемых работ — утепление, модернизация системы отопления дома, введение в эксплуатацию оборудования на возобновляемых источниках энергии, а также другие работы, способствующие снижению энергопотребления здания. Пособие распространяется также на стоимость проектов реконструкции, направленных на повышение энергоэффективности.