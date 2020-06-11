Изменились условия пособия KredEx на реконструкцию малых жилых домов, в связи с чем владельцы частных домов могут ходатайствовать о пособии на целостное благоустройство зданий вне крупных населенных пунктов в размере до 50% от стоимости работ или максимально до 50 000 евро.
Собственники малых жилых домов смогут получать более крупные пособия для проведения масштабных работ по реконструкции
“Благодаря выделенным правительством дополнительным средствам KredEx предлагает пособие на реконструкцию малых жилых домов в объеме, более чем вдвое превышающем объемы предыдущих лет, — сказал председатель правления KredEx Лехар Кютт. — Максимальная сумма пособия увеличилась по сравнению с суммой предыдущих лет в 15 000 евро, в зависимости от региона, до 30-50% от стоимости строительных работ или до 30 000-50 000 евро”.
В общей сложности нынешний объем пособий, предназначенных на реконструкцию малых жилых домов (в т.ч. рядных домов, дач и садовых домиков), составляет более 3,3 миллиона евро, 2 миллиона из которых правительство выделило в рамках дополнительного бюджета этого года.
По словам начальника отдела жилья и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу, размер пособия зависит, прежде всего, от объема и бюджета работ, частично и от местонахождения здания — в Таллинне и Тарту максимальное пособие на целостную реконструкцию малого жилого дома составляет 30% или до 30 000 евро, в окружающих волостях Харьюмаа и Тартумаа* — до 40% или до 40 000 евро, в других регионах Эстонии — до 50% или до 50 000 евро.
“О получении пособия на реконструкцию можно ходатайствовать также в целях повышения энергоэффективности дачи или садового домика — до 30% от стоимости работ или максимально до 30 000 евро на один дом, — добавила Рейнсалу. — Можно также ходатайствовать о пособии на частичную реновацию в размере до 30% от стоимости работ или до 20 000 евро”.
В этом году пособия на реконструкцию малых жилых домов значительно расширяют также круг зданий, для которых можно получить пособие. О пособии можно ходатайствовать для реконструкции введенных в эксплуатацию до 2000 года (самое ранее — 1993 г.) частного дома, бокса рядного дома или дома на две семьи, жилого дома с двумя квартирами или рядного дома, а также дачи или садового домика.
Среди финансируемых работ — утепление, модернизация системы отопления дома, введение в эксплуатацию оборудования на возобновляемых источниках энергии, а также другие работы, способствующие снижению энергопотребления здания. Пособие распространяется также на стоимость проектов реконструкции, направленных на повышение энергоэффективности.
По словам вице-канцлера по строительству Министерства экономики и инфраструктуры Юри Расся, расширение перечня домов, которые могут получить пособие, — это важный шаг. “Энергопотребление в домохозяйствах составляет 40 процентов от совокупного энергетического баланса государства. Потенциал энергосбережения жилых домов очень велик, и посредством этого можно снизить расходы на жилье, а также повысить способность семей покрывать свои расходы. Реконструкция поможет также создать более качественную жизненную среду, сберегающую здоровье и климат, поэтому мы должны изыскивать как можно более эффективные способы благоустройства зданий. И в числе малых жилых домов, построенных в конце девяностых годов, есть такие, где можно что-то сделать, чтобы здание стало более энергоэффективным, красивым и безопасным”.
Владелец жилого дома или дачи, получивший положительное решение по своему ходатайству, должен завершить работы по реконструкции в течение 12 месяцев. Согласно обновленным условиям KredEx может принимать решения по пособиям до конца 2020 года.
С 2016 года пособием на реконструкцию малых жилых домов воспользовались около 800 зданий в целях повышения энергоэффективности.
*В окрестностях Таллинна и Тарту действует максимальная ставка пособия 40 процентов для волостей Харку, Йыэляхтме, Кийли, города Маарду, волостей Раэ, Саку, Сауэ (за искл. территории административных единиц объединившихся волостей Керну и Нисси, действовавших до 15.10.2017), в волостях Виймси, Камбья (на территории административных единиц волости Юленурме, действовавших до 15.10.2017 г.), в волости Тарту (на территории административных единиц, действовавших до 15.10.2017 ), а также на территории волости Тяхтвере, действовавшей в качестве административной единицы до 15.10.2017 г.)
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