Соотношение цен на квартиры в Таллинне и средней зарплаты годами остается почти неизменным

Данные Департамента статистики о средней зарплате в Эстонии указывают на улучшение уровня жизни жителей Эстонии: в прошлом году средняя зарплата была 1407 евро, тогда как, например в первом квартале 2005 года она составляла 475 евро.

В то же время квадратный метр квартиры, по данным Земельного департамента, в 2005 году среднем стоил 797 евро, в конце 2013 года квадратный метр квартиры стоил 1334 евро, спустя два года — 1556 и в последний квартал 2019 года — 2085 евро.

Таким образом, когда агентства по продаже недвижимости регулярно объявляют об очередном повышении стоимости квартир, в том же ритме движется и рост зарплат, и если цены на недвижимость бьют рекорды, то это происходит примерно одном ритме с зарплатами.

В годы экономического кризиса рост зарплат приостановился, и в третьем квартале 2009 года средняя зарплата снизилась до 752 евро, а стоимость таллиннских квартир также резко упала и достигла 781 евро за квадратный метр. В это время покупка квартиры была самой доступной с позиции средней зарплаты, так как за одну месячную зарплату можно было купить почти квадратный метр квартиры, точнее 96% от него.

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