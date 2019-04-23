Владелец помещений Eesti Näitused планирует перевезти выставочные павильоны с улицы Пирита и построить на их месте до 26 жилых домов. Владельцы соседних жилых домов хотят, чтобы город провел транспортное исследование прежде, чем заниматься новостройками, передает rus.err со ссылкой на ERR Uudised.
Соседи против: на месте Синего павильона в Пирита хотят построить новый жилой район из 26 домов
Владелец выставочного центра Eesti Näitused Игорь Пихела уже десять лет ждет от города согласия, чтобы перевезти выставочные павильоны в Лаагри и построить на их месте жилые дома и детский сад.
К настоящему моменту детальная планировка участка в Лаагри на Пярнуском шоссе за гостиницами Peoleo и Saltzburg уже утверждена, а детальная планировка на улице Пирита, 28 находится на утверждении, поэтому Пихела надеется через два года открыть новый сезон ярмарок напротив будущего торгового центра Gate Tallinn. Город считает возможным начать строительные работы на улице Пирита через 2-3 года.
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