Соседи против: на месте Синего павильона в Пирита хотят построить новый жилой район из 26 домов

Владелец выставочного центра Eesti Näitused Игорь Пихела уже десять лет ждет от города согласия, чтобы перевезти выставочные павильоны в Лаагри и построить на их месте жилые дома и детский сад.

К настоящему моменту детальная планировка участка в Лаагри на Пярнуском шоссе за гостиницами Peoleo и Saltzburg уже утверждена, а детальная планировка на улице Пирита, 28 находится на утверждении, поэтому Пихела надеется через два года открыть новый сезон ярмарок напротив будущего торгового центра Gate Tallinn. Город считает возможным начать строительные работы на улице Пирита через 2-3 года.

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