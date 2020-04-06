Совет от банка: страхование жилищного кредита гарантирует чувство безопасности во время кризиса

В случае с жилищным кредитом банки предлагают страхование двух типов: имущества и самого займа. Купленная в кредит недвижимость, являющаяся к тому же его гарантией, защищена договором о страховании имущества, обязательство по заключению которого основано на условиях договоров о жилищном кредите большинства банков. Если вначале договор заключается по требованию банка, то первый же страховой случай дает понять, что имущество стоит застраховать именно для того, чтобы избежать большого ущерба.

Гораздо реже люди при этом страхуют себя. Если вследствие произошедшего несчастья в семье создастся трудная экономическая ситуация, то могут возникнуть сложности с выплатой кредита, что в самом грустном случае приведет к потере жилья.

Получатель кредита может покрыть свои финансовые риски страхованием займа, что создаст чувство безопасности для семьи в случае длительного заболевания, потери трудоспособности или смерти. Менее распространенной является дополнительная защита от потери места работы. Страхование покроет платежи по кредиту, если вследствие несчастного случая или заболевания человек временно или полностью потеряет трудоспособность либо если в течение длительного периода придется не работать из-за заболевания, в том числе ребенка. В случае смерти получателя кредита страховая фирма покроет банку весь остаток займа.

Может ли страхование кредита помочь в случае с вирусными заболеваниями, зависит от условий конкретного страхования. Например, страхование жилищного кредита Coop Pank покрывает платежи по кредиту в случае, если временная нетрудоспособность длится больше одного месяца, в том числе по причине коронавируса. Однако платежи по кредиту не возмещаются в случае, если здоровый человек временно отсутствует на работе, например, из-за карантина.

Хотя страхование придает чувство безопасности, от него часто отказываются из-за того, что не хотят дополнительных расходов. Платежи по страхованию кредита зависят от возраста получателя займа, его пола, хобби, сферы деятельности и прейскуранта страховщика. Как правило, они составляют 15-25 евро в месяц. В случае с договорами о жилищном кредите Coop Pank страхование кредита оформляется бесплатно. Новое для эстонского рынка решение предлагается в сотрудничестве со страховой компанией If Kindlustus.