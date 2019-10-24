Многие из нас мечтают о том, чтобы жить за городом, однако зачастую переезд оказывается невозможным из-за сложностей с поиском места работы и учебы для детей. Еще одной проблемой является трудность получения в этом случае кредита. Руководитель направления кредитования под залог недвижимости Coop Pank Карин Осипова рекомендует до обращения в банк задуматься над следующими аспектами.
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА | Как получить в банке кредит на покупку загородного жилья
Люди, мечтающие о жизни за городом, ценят близость к природе, свежий воздух и простор. К ним часто относятся семьи с маленькими детьми, которые еще не успели накопить капитал и нуждаются в помощи банка.
Чем дальше от больших городов, тем выше самофинансирование
Если говорить о недвижимости, находящейся вблизи Таллинна и Тарту, состояние которой можно оценить как очень хорошее, то размер кредита в этом случае может составлять до 85% от стоимости покупки жилья, а при гарантии фонда Kredex — до 90%. Если дом находится около Валга, то собственные вложения должны быть уже 30%, а то и больше. Зачастую банки не хотят предлагать гарантию фонда Kredex в случае с загородным жильем, однако Coop Pank в этом смысле более гибок. В любом случае, до обращения в кредитное учреждение стоит подумать о самофинансировании и дополнительных гарантиях.
Ремонт может дорого обойтись
Если вы планируете приобрести нуждающееся в ремонте жилье, то его стоимость может оказаться равной цене покупки дома, а в некоторых случаях даже превысить ее. Если недвижимость необходимо будет продать, то рыночная стоимость может не покрыть кредит и сделанные капиталовложения. По этой причине перед осуществлением долгосрочной инвестиции следует продумать все детали.
Доверяй, но проверяй
До оформления сделки купли-продажи следует ознакомиться с состоянием недвижимости и ее документацией. Например, стоит проверить, соответствуют ли действительности данные строительного регистра. Не будет лишним спросить совета экспертов, которые могут оценить, каких расходов потребует приведение в порядок как самого дома, так и бумаг. Для ходатайства о кредите следует продумать и план ремонта жилья. В течение какого периода планируется проведение работ? Что можно сделать самим, а для чего понадобится помощь специалиста? От всего этого зависит бюджет проекта и заинтересованность банка в нем.
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Дополнительные расходы и логистика
Расходы на обслуживание дома будут выше, чем в случае с квартирой. Скорее всего, придется обзавестись газонокосилкой и пилой в случае, если на участке растут деревья. Если вы ранее не соприкасались с этим, то соответствующие расходы необходимо заранее учесть.
Надо подумать и о логистике, так как жизнь за городом означает дополнительные расходы на транспорт. К примеру, как дети будут добираться в садик и школу? Если жилье будет находиться далеко от города, то на это будет тратиться больше времени и топлива. Машина в этом случае будет просто необходима. Если ее до этого не было, то добавятся расходы на приобретение и обслуживание автомобиля.
Рынок труда накладывает ограничения
Хотя в наше время работать можно и из дома, нахождение постоянного места работы за городом может оказаться сложнее. В то же время если вы берете кредит, то наличие регулярного дохода обязательно. Если место работы останется прежним, то добираться до него будет дальше. Стоит заранее убедиться в том, что жизнь за городом подходит для всех членов семьи. Изменить принятое решение в будущем может оказаться трудно, особенно в случае, если стоимость продажи не покроет полностью кредит.
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