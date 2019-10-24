СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА | Как получить в банке кредит на покупку загородного жилья

Люди, мечтающие о жизни за городом, ценят близость к природе, свежий воздух и простор. К ним часто относятся семьи с маленькими детьми, которые еще не успели накопить капитал и нуждаются в помощи банка.

Чем дальше от больших городов, тем выше самофинансирование

Если говорить о недвижимости, находящейся вблизи Таллинна и Тарту, состояние которой можно оценить как очень хорошее, то размер кредита в этом случае может составлять до 85% от стоимости покупки жилья, а при гарантии фонда Kredex — до 90%. Если дом находится около Валга, то собственные вложения должны быть уже 30%, а то и больше. Зачастую банки не хотят предлагать гарантию фонда Kredex в случае с загородным жильем, однако Coop Pank в этом смысле более гибок. В любом случае, до обращения в кредитное учреждение стоит подумать о самофинансировании и дополнительных гарантиях.

Ремонт может дорого обойтись

Если вы планируете приобрести нуждающееся в ремонте жилье, то его стоимость может оказаться равной цене покупки дома, а в некоторых случаях даже превысить ее. Если недвижимость необходимо будет продать, то рыночная стоимость может не покрыть кредит и сделанные капиталовложения. По этой причине перед осуществлением долгосрочной инвестиции следует продумать все детали.

Доверяй, но проверяй