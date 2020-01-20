СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА | Проблемы многоквартирных домов: как предотвратить кражи из подвалов?

Руководитель отдела обслуживания недвижимости компании Pindi Kinnisvara Реймо Розе сказал, что подвалы, на самом деле, таят в себе скрытые ресурсы, о ценности которых жильцы старых домов часто забывают. “Только представьте себе, какую дополнительную ценность несет хотя бы подвальный бокс площадью в несколько квадратных метров, если бы он стал недоступным для воров! Ведь в нем можно было бы надежно хранить автомобильные покрышки, велосипеды, детские коляски и все прочие занимающие много места предметы и дорогостоящие вещи”, — поделился своим мнением Розе.

Как известно, даже ни один сейф не является 100-процентной гарантией от воровства, однако при помощи следующих простых приемов вы сможете сделать ваш подвальный бокс в значительной степени более надежным и, помимо варенья, хранить в подвале также и более ценные вещи, которыми не пользуетесь каждый день.

· Замените входную дверь в подвал. По словам Розе, надежная подвальная дверь никак не усложнит доступ в подвал для жильцов дома, однако у посторонних, ожидающих, когда кто-нибудь откроет им двери подъезда, исчезнет возможность незаметно проскользнуть в подвал, чтобы заняться своими темными делишками.

· Замените замок, открывающийся ключом, на считывающее микрочип устройство. Это дает возможность следить за тем, с какой карточкой человек вошел в подвал в определенный момент. По словам Розе, такие меры все же могут и не представлять собой прямого препятствия для совершения кражи, однако, поскольку есть возможность позднее проследить за действиями злоумышленника, определив владельца карточки, то вряд ли кто-то из жильцов дома захочет стать подозреваемым в глазах соседей.