Кражи из подвалов всегда были печальным уделом жителей многоквартирных домов, однако при помощи довольно простых приемов их можно существенно уменьшить или почти полностью свести на нет.
СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА | Проблемы многоквартирных домов: как предотвратить кражи из подвалов?
Руководитель отдела обслуживания недвижимости компании Pindi Kinnisvara Реймо Розе сказал, что подвалы, на самом деле, таят в себе скрытые ресурсы, о ценности которых жильцы старых домов часто забывают. “Только представьте себе, какую дополнительную ценность несет хотя бы подвальный бокс площадью в несколько квадратных метров, если бы он стал недоступным для воров! Ведь в нем можно было бы надежно хранить автомобильные покрышки, велосипеды, детские коляски и все прочие занимающие много места предметы и дорогостоящие вещи”, — поделился своим мнением Розе.
Как известно, даже ни один сейф не является 100-процентной гарантией от воровства, однако при помощи следующих простых приемов вы сможете сделать ваш подвальный бокс в значительной степени более надежным и, помимо варенья, хранить в подвале также и более ценные вещи, которыми не пользуетесь каждый день.
· Замените входную дверь в подвал. По словам Розе, надежная подвальная дверь никак не усложнит доступ в подвал для жильцов дома, однако у посторонних, ожидающих, когда кто-нибудь откроет им двери подъезда, исчезнет возможность незаметно проскользнуть в подвал, чтобы заняться своими темными делишками.
· Замените замок, открывающийся ключом, на считывающее микрочип устройство. Это дает возможность следить за тем, с какой карточкой человек вошел в подвал в определенный момент. По словам Розе, такие меры все же могут и не представлять собой прямого препятствия для совершения кражи, однако, поскольку есть возможность позднее проследить за действиями злоумышленника, определив владельца карточки, то вряд ли кто-то из жильцов дома захочет стать подозреваемым в глазах соседей.
· Установите камеры видеонаблюдения вблизи входа в подвал. Розе считает, что хотя камеры пока еще не стали серьезным препятствием для совершения кражи, однако в определённой мере они все же могут отпугнуть воров, которые боятся камер как огня.
· Однако самым дорогостоящим, хотя и наиболее эффективным способом защиты Розе считает снос старых деревянных решеток во всем подвале и строительство перегородок и дверей новых боксов, которые охраняли бы, по меньшей мере, два надежных замка. “В новых многоквартирных домах кражи из подвалов достаточно редки. Достигнуть этого удалось не только благодаря тому, что в них живут более порядочные люди, а по причине того, что вору, желающему добраться до какого-нибудь одного велосипеда, приходится прилагать непропорционально много усилий”, — разъяснил Розе. По его словам, реновация и повышение надежности подвала стоит 1000–1500 евро на один бокс (то есть на одну квартиру). “Если эти расходы распределить частями и включить в суммы, уплачиваемые в ремонтный фонд, то речь может идти о немногих десятках евро в месяц. Если взносы уплачены, то собственники квартир могут быть уверены также в том, что, благодаря надежным подвальным боксам, их квартиры можно будет продать на рынке значительно быстрее”, — добавил он.
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